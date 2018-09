Questa sera l'Inter prova a rilanciarsi anche in campionato dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham. Ma a Marassi è dura.

26 condivisioni

22 set 2018 di Daniele Minuti

Il campionato italiano si è riaperto ieri con la vittoria del Sassuolo che si conferma una delle sorprese più liete di questo primo scorcio di Serie A. Oggi ci saranno altri 3 anticipi e stasera l'Inter tornerà in campo nella partita delle 20:30 in casa della Sampdoria.

Durante la sfida di Marassi, la squadra di Spalletti cercherà di continuare la striscia positiva iniziata con la pazzesca vittoria di Champions League contro il Tottenham arrivata martedì sera. A Marassi però sarà dura, con i blucerchiati che poche settimane fa hanno battuto il Napoli fra le mura amiche.

L'impegno di questa sera dell'Inter trova spazio su molte delle prime pagine italiane della rassegna stampa di oggi, mentre all'estero ci si concentra sulle partite delle big che arriveranno questo weekend, in particolare quella del Real Madrid di oggi contro l'Espanyol.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Icardi, lasci o raddoppi?"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi è dedicata all'Inter, con Icardi che vuole trovare il gol anche in campionato dopo essersi sbloccato in Champions League nella partita di esordio contro il Tottenham. Taglio alto per l'ennesima vittoria dell'Italvolley al Mondiale.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "Temptation Inter"

Anche il Corriere dello Sport si concentra sui nerazzurri, che questa sera vogliono dare la svolta al campionato nella partita in casa della Sampdoria. Fino ad ora la squadra di Spalletti ha raccolto 4 punti nelle prime 4 giornate.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Inarrestabile"

Tuttosport dedica la sua apertura a Cristiano Ronaldo che dopo la delusione di Champions vuole rilanciarsi in campionato. Il quotidiano torinese si concentra sull'effetto mediatico/economico dell'arrivo di CR7 che non si è ancora placato.

L'Équipe: "Et s'ils s'aimaient..."

La prima dell'Équipe, il primo giornale estero della rassegna stampa, si proietta al posticipo serale del campionato francese che si giocherà domani sera: alle 21:00 si sfideranno le due grandi rivali Lione e Olympique Marsiglia.

As: "Vinicius entra en la lista"

Su As il focus è sul Real Madrid che dopo la bella vittoria in Champions League contro la Roma cercherà di tornare al successo anche in Liga. Questa sera i campioni d'Europa ospiteranno l'Espanyol al Santiago Bernabeu con Vinicius che è stato convocato per la prima volta.

Sport: "New look, new Messi"

Il titolo principale dell'edizione odierna di Sport si concentra su Leo Messi, che nell'allenamento di ieri con il suo Barcellona ha sfoggiato un nuovo/vecchio look. La pulce ha abbandonato la barba che sfoggiava ormai da molto tempo.

Mundo Deportivo: "Cerco a Rabiot"

Il Mundo Deportivo parla ancora di calciomercato, ribadendo qual è il grande obiettivo del Barcellona per la finestra invernale: i campioni di Spagna in carica continuano a puntare su Rabiot del Paris Saint-Germain.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "Julen tira de fondo de armario"

Su Marca ci si concentra sulla formazione che questa sera potrebbe scendere in campo nel Real Madrid. Lopetegui potrebbe fare molto turnover lanciando titolari Mariano Diaz e Odriozola. Occhio a Vinicius, convocato.

A Bola: "Poder de fuego"

L'ultimo quotidiano sportivo della nostra rassegna stampa è il portoghese la Bola che dedica la sua apertura al Benfica. Le Aquile stanno lentamente recuperando i loro attaccanti, che in questo inizio di stagione erano infortunati.