22 set 2018 di Simone Cola

Per adesso, in attesa della risposta del Chelsea impegnato domani nel derby londinese contro il West Ham, c'è una sola squadra al comando della Premier League 2018/2019: è il Liverpool di Jurgen Klopp, che travolgendo il Southampton centra la sesta vittoria in altrettante gare e comanda naturalmente la classifica.

I Reds potrebbero essere raggiunti dai Blues guidati da Maurizio Sarri, domani, ma per adesso devono guardarsi dal Manchester City di Pep Guardiola, momentaneamente secondo in classifica e capace di surclassare il Cardiff a domicilio con un netto 0-5 che sta persino stretto ai Citizens, autentici dominatori con oltre l'80% di possesso palla e che sbloccano il match con un gol di Aguero, fresco di rinnovo.

La sesta giornata di Premier League era stata aperta da Fulham-Watford, con i padroni di casa capaci di fermare sull'1-1 gli ospiti, fin qui rivelazione del torneo, grazie a un gol del solito bomber Mitrovic. L'altra squadra rivelazione, il Bournemouth, viene invece sconfitta rovinosamente dal Burnley di Sean Dyche, che trova finalmente la prima vittoria in campionato dopo un inizio complicato.

Premier League, risultati 6^ giornata e classifica: vola il Liverpool

Delude ancora il Manchester United, che dopo l'incoraggiante esordio in Champions League contro lo Young Boys torna a patire in Premier League: all'Old Trafford i Red Devils non vanno oltre il pari contro il Wolverhampton, capace di annullare con un gol di Moutinho il vantaggio firmato da Fred. Si preannunciano giorni duri per mister Mourinho, sempre più in bilico. Scialbo pareggio tra Crystal Palace e Newcastle, vittoria in rimonta del Leicester contro l'Huddersfield: le Foxes passano in svantaggio ma poi si impongono nettamente.

Fulham v Watford 1-1

Burnley v Bournemouth 4-0

Cardiff City v Manchester City 0-5

Crystal Palace v Newcastle 0-0

Leicester City v Huddersfield 3-1

Liverpool v Southampton 3-0

Manchester United v Wolverhampton 1-1

Il turno si concluderà con Brighton & Hove Albion-Tottenham e con le gare di domenica, il derby londinese West Ham-Chelsea e la sfida tra l'Arsenal e l'Everton all'Emirates Stadium.

La classifica

Liverpool 18 Manchester City 16 Chelsea 15* Watford 13 Manchester United 10 Bournemouth 10 Tottenham 9* Leicester 9 Arsenal 9* Wolverhampton 9 Crystal Palace 7 Everton 6* Brighton & Hove Albion 5* Southampton 5 Fulham 5 Burnley 4 West Ham 3* Newcastle 2 Cardiff City 2 Huddersfield Town 2

* una partita in meno