22 set 2018 di Elmar Bergonzini

Polemiche, discussioni, critiche. Il Lipsia di inizio stagione non convince. A dire la verità delude proprio, sia in campionato che in Europa League. Basti pensare che nei preliminari della competizione europea ha trovato il gol qualificazione solo a tempo scaduto con un rigore di Forsberg.

In Bundesliga le cose non vanno meglio. Dopo il 4-1 subito contro il Borussia Dortmund all'esordio in campionato sono arrivati un deludente pareggio con il neopromosso Dusseldorf e una vittoria a fatica con l'Hannover. Il Lipsia deve ottenere risultati migliori, perché al momento la squadra gioca nettamente sotto le aspettative.

Il Lipsia non dà la sensazione di essere fuori forma, piuttosto dà la sensazione di non avere carattere, di essere una squadra piatta. L'errore probabilmente è a monte. La società, pur non volendo, ha trasmesso ai giocatori il messaggio sbagliato, perché ufficializzando l'arrivo di Nagelsmann per luglio 2019 ha di fatto delegittimato Ralf Rangnick, l'allenatore in carica. Come se questa stagione fosse solo di transizione e non fosse realmente importante. Ed ecco che i giocatori assumono atteggiamenti sbagliati. Come successo giovedì a pochi minuti dalla partita di Europa League contro il Salisburgo: uno scandalo che ha travolto due giocatori della squadra tedesca.

Bundesliga, caos in casa Lipsia: giocatori in panchina con il cellulare

Jean-Kévin Augustin e Nordi Mukiele non erano con il resto dei compagni all'interno dello spogliatoio. Dopo averli cercati a lungo i due sono stati trovati in campo, seduti in panchina, con le cuffie nelle orecchie e il cellulare in mano. Di fatto non si erano resi conto che la squadra era rientrata nello spogliatoio dopo la perlustrazione del terreno di gioco che precede il riscaldamento.

A causa del loro comportamento il Lipsia ha iniziato con due minuti di ritardo il riscaldamento, che sul protocollo della Uefa era fissato per le 20:18. I due, che verranno multati, hanno inoltre giocato particolarmente male, al punto che mister Rangnick ha sostituito Mukiele dopo soli 45 minuti di gioco. Lo stesso Ragnick è venuto a conoscenza di quanto accaduto solo ieri, motivo per il quale non ha punito subito i giocatori. Si è però sfogato pubblicamente:

Se si comportano così, i giocatori non possono essere pronti per la partita. Per me è gravissimo: giriamo l'Europa per mesi per qualificarci a questo torneo e poi c'è chi affronta le partite come se fossero uno spiacevole dovere.

Polemiche, discussioni, critiche. Il Lipsia di inizio stagione non convince. Non convincono i giocatori, non convincono i loro atteggiamenti. Ma soprattutto non convince la strategia del club.