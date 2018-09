Fiorentina-Spal: liscio di Fares, primo gol in Serie A per Marko Pjaca

Marko Pjaca trova il suo primo gol in Serie A (e con la maglia viola). Al 19' del primo tempo di Fiorentina-Spal si fa trovare al posto giusto al momento giusto, approfittando del liscio di Fares che nel tentativo di spazzare l'area dopo un cross di Biraghi dalla sinistra, di fatto serve una palla facile facile per l'attaccante croato. Compito elementare per Marko Pjaca, che da quella distanza non può sbagliare.

Errore clamoroso di Fares, per l'attaccante croato mettere in rete è un gioco da ragazzi

