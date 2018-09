EA Sports rilascia un video tutorial con le esultanze migliori del nuovo titolo. Tante le celebrazioni virali, tra cui il telefono di Gabriel Jesus.

22 set 2018

EA Sports rilascia finalmente uno dei video più attesi dalla platea di FIFA 19. Sì perché ok il nuovo gameplay, ok l'inserimento della Champions e dell'Europa League, ok il rinnovamento di FUT, ma le esultanze? Proprio la moltitudine di celebrazioni post-gol è, probabilmente, uno dei punti di forza della parte giocata del titolo calcistico prodotto dalla software house statunitense. Si passa dalle esultanze più classiche e moderate alle danze e ai balletti più variegati, quest'ultimi utilizzati quando si vuol fare innervosire l'avversario di turno.

KO: L1 (LB) + Quadrato/X per 2 volte

Proprio qui, in questo momento: R1 (RB) + Premi Cerchio/B

Morso della mano: 2(LT) + LD in alto e in basso

Stai in piedi: L2 (LT) + LD a sinistra

Fratellino: L2 (LT) + Cerchio/B per 2 volte

Vecchio uomo: L2 (LT) + Premi R3

Invito alla calma: L1 (LB) + Triangolo/Y per 2 volte

Telefono: L1 (LB) + LD in alto

Moto: L1 (LB) + LD in basso

Hang Loose: L1 (LB) + LD in alto e in basso

Muevelo: L1 (LB) + LD a destra e a sinistra

Patty Cake: L1 (LB) + LD a destra per 2 volte

Push Ups: R1 (RB) + LD a destra e a sinistra

Il verme: R1 (RB) + Ruota LD in senso orario

Danza: R1 (RB) + LD in basso per 2 volte

Giddy Up: L1 (LB) + R3

Restano invariate le più classiche esultanze dei vecchi titoli, anche se viene meno qualche evergreen: esempio palese "il morto", che fino all'edizione 2018 era utilizzabile tenendo L2 (LT) + levetta analogica destra rivolta verso sinistra. Possibile, però, che sia stata dirottata verso altri comandi. Non cambiano neanche le varie capriole, utilizzabili tenendo premuto ad esempio L2 (LT) e cliccando più volte in basso con la levetta analogica destra.

E la Take the L di Griezmann? Quella, purtroppo, pare non ci sarà. Come chiarito dal team di sviluppo di FIFA 19, era molto difficile pensare ad un inserimento in tempi brevi dell'esultanza del Piccolo Diavolo, presa in prestito dal noto sparatutto online Fortnite. Serviva, infatti, mettersi d'accordo sui diritti d'utilizzo, cosa che a quanto pare non si è riuscita a realizzare.

FIFA 19: come utilizzare la Dybala Mask

Potevamo noi di FOX Sports.it non regalare una chicca a chi non ha ancora utilizzato con continuità la demo di FIFA 19? Ovviamente no. E allora vi sveliamo che, come già accaduto l'anno scorso, anche in questa nuova edizione ci sarà la Dybala Mask: medesimi comandi dell'annata 2018 per utilizzare la celebrazione dell'argentino ex Palermo, che si concretizzerà tenendo premuto L1 (LB) e spostando verso l'alto la levetta analogica destra per due volte. Provare per credere!