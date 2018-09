Europa League, scommette 14 euro e ne vince 60mila

Così è stato in ansia fino al triplice fischio delle gare vinte dai biancocelesti, dai rossoneri, dal Celtic (1-0 all'87' contro il Rosenborg) e dall'Eintracht Francoforte (2-1 all'89' in casa del Marsiglia). Le probabilità esatte di indovinare tutti e 12 i risultati erano 4320/1. Di seguito la scommessa:

Chiamatela pure la scommessa perfetta. In settimana un utente di BetStars ha puntato 14 euro e ne ha vinti ben 60mila. Ha indovinato gli esiti di dodici partite di Europa League , tra cui le vittorie della Lazio contro l'Apollon Limassol e del Milan in casa del Dudelange.

