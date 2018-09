La notizia arriva dalla Francia: gli agenti del talento belga avrebbero offerto il loro assistito ai bianconeri. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro.

22 set 2018 di Daniele Minuti

La stagione è appena iniziata e nonostante il calciomercato sia ormai un pensiero lontano dalle menti dei tifosi, alcune grandi società europee si stanno già muovendo per progettare le mosse in vista della finestra invernale.

Una di queste società è la Juventus che nonostante abbia a disposizione una rosa di livello assoluto, starebbe pensando di inserire qualche tassello in più durante il calciomercato di gennaio per completare alcuni reparti considerati non ancora al completo.

La zona del campo in questione sembra essere il centrocampo, in particolare per l'orientamento di Allegri di usare un reparto composto da 3 calciatori. Con questo assetto probabilmente i 5 giocatori a disposizione del tecnico (Pjanic, Bentancur, Emre Can, Khedira e Matuidi) sono troppo pochi, motivo per si potrebbe cogliere un'occasione che arriva dal campionato francese.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: "Tielemans si è offerto ai bianconeri"

La notizia arriva dal sito francese Le10Sports, che rivela come il prossimo colpo di calciomercato della Juventus potrebbe essere Yuri Tielemans. Il giovane talento del Monaco si sarebbe addirittura proposto (tramite i suoi agenti) alla società bianconera in vista della sessione invernale.

Il centrocampista belga è arrivato nel principato poco più di un anno fa con una valutazione di circa 25 milioni di euro ma la sua stagione in Ligue 1 è andata decisamente sotto le aspettative e per lui ci sarebbe la voglia di cambiare aria. L'inizio di stagione del Monaco è stato negativo e in Champions League il girone con Atletico Madrid e Borussia Dortmund sembra proibitivo. Per questo Tielemans potrebbe partire a gennaio, anche se la sua valutazione rimane quella dell'anno scorso.

La Juventus starebbe valutando, convinta dal giocatore già cercato in passato e anche dal fatto che il belga potrebbe essere utilizzato in coppa date le nuove regole Uefa che non impediscono di schierare un calciatore che ha già giocato in Champions con un'altra maglia. Ora c'è solo da capire se la società bianconera affonderà il colpo su Tielemans.