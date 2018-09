Argentina, Pedro De La Vega esordisce con il Lanus a 17 anni. E in classe...

Il giocatore argentino ha ricevuto una bellissima accoglienza dai compagni di scuola all'indomani del suo esordio in Primera Division.

22 set 2018

Un'accoglienza da star. A riceverla è stato l'argentino Pedro De La Vega che a 17 anni ha esordito con la maglia del Lanus nella Primera Division. Purtroppo la sua squadra ha perso 1-0 in casa contro il Racing (gol di Jonathan Cristaldo al 57'), ma niente e nessuno potrà togliergli la soddisfazione di aver debuttao tra i grandi senza aver prima collezionato nemmeno una presenza nella squadra Riserve.

Il tecnico Luis Zubeldìa ha deciso di fargli fare il grande salto e premiarlo per quanto messo in mostra, per poco De La Vega non lo ripagava con un gol. All'indomani del match il ragazzo è andato a scuola per iniziare la sua solita settimana da studente ma qualcosa non è andato come al solito.

Pedro De La Vega ha aperto la porta della classe, ha messo un piede dentro e il rumore degli applausi lo ha letteralmente travolto. I compagni di classe lo hanno abbracciato e si sono congratulati con lui, visibilmente emozionato per quel trattamento da calciatore famoso a cui presto farà l'abitudine. Lo fermeranno per strada e gli chiederanno foto e autografi, per ora si accontenta dei sorrisi e degli abbracci dei suoi coetanei.