Domenica torna uno dei derby più infuocati del mondo. Si gioca in casa degli xeneizes, dove El Pelado baciò la maglia del River Plate sotto la curva del Boca Juniors.

un'ora fa di Antonio Gargano

L'ultimo Superclasico è andato in scena 6 mesi fa e ha assegnato la Supercoppa argentina alla parte biancorossa di Buenos Aires. Domenica il campionato rimette Boca Juniors e River Plate una contro l'altra, per il posticipo della 6^ giornata di Superliga. Si gioca alla Bombonera alle 22:45 italiane: diretta su Sportitalia, canale 225 di Sky.

Tanti protagonisti hanno caratterizzato una delle rivalità più accese del calcio mondiale: Martin Palermo, Juan Roman Riquelme e Carlos Tevez per gli "xeneizes", Enzo Francescoli, Ariel Ortega e Marcelo Salas per i "millonarios". C'è anche chi, però, non ha emozionato per il tasso tecnico e i gol memorabili, ma per la tipica garra sudamericana che ha contraddistinto le sfide della Bombonera o del Monumental.

Uno di questi è Matias Almeyda, che nel River ha giocato 131 partite in due spezzoni ad inizio e fine carriera. Storico tifoso biancorosso, nel 2011 El Pelado disputa la sua ultima stagione con la sua squadra del cuore, culminata però con la disastrosa retrocessione in Primera B Nacional. Nel Superclasico del 15 maggio, è titolare e capitano nel derby giocato alla Bombonera. Nonostante la sconfitta per 2-0 e il fischio finale imminente, c'è spazio per conquistare definitivamente l'amore dei suoi tifosi.

Boca Juniors-River Plate, il bacio di Almeyda

A 30 secondi dalla fine, il River Plate conquista una punizione in attacco e Almeyda va a recuperare un pallone per evitare ulteriori perdite di tempo dei giocatori del Boca Juniors. Mentre si avvicina alla zona di battuta, il capitano dei "millonarios" viene sgambettato da Rodriguez: il nervosismo delle due squadre porta ad un contatto tra i giocatori, risolto con l'espulsione di entrambi i protagonisti del battibecco.

Invitato dall'arbitro ad abbandonare il terreno di gioco, Almeyda viene accompagnato verso il tunnel dalle forze dell'ordine. Prima di avviarsi verso gli spogliatoi, però, El Pelado si fa strada tra due esponenti della Policia Federal Argentina e bacia la maglia del River sotto la curva del Boca, scatenando l'ira dei tifosi avversari e la gioia degli ospiti giunti alla Bombonera.

È una sconfitta pesante per la classifica, visto che i biancorossi saranno poi costretti a giocare e perdere il playout contro il Belgrano, ma la tifoseria apprezza un atto di "amor por la camiseta" da parte di quello che, nella stagione di Primera B Nacional, diventerà l'allenatore dei "millonarios". Pochi giorni dopo, in occasione dei 110 anni del club, Almeyda non mostra rimpianti:

Baciare di nuovo la maglia? Lo rifarei. Ho mostrato il mio amore per il River, sono un tifoso del River e ho agito seguendo i miei sentimenti

Domenica andrà in scena il Superclasico numero 247 della storia. Stavolta i capitani sono Pablo Perez per il Boca Juniors e Leonardo Ponzio per il River Plate, in un derby che continua a sfornare miti per ogni generazione di tifosi.