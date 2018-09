Terminiamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina della Bola che festeggia la bella vittoria dello Sporting Lisbona nell'esordio in Europa League. I biancoverdi hanno vinto per 2-0 sul campo del Qarabag.

Sul Mundo Deportivo si parla di calciomercato e il Barcellona continuerebbe a seguire delle piste molto importanti per la sessione di gennaio. I catalani non hanno tolto gli occhi da Rabiot, De Jong e Pogba.

La prima pagina di As si concentra su Mariano Diaz che ha subito impressionato i tifosi del Real Madrid nel debutto (con gol) in Champions League contro la Roma. I sostenitori dei Blancos lo vorrebbero titolare nella prossima partita con l'Espanyol.

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport viene celebrata la Juventus che nella prima uscita di Champions League ha ben impressionato nonostante l'inferiorità numerica. Taglio alto per le vittorie di Milan e Lazio in Europa League.

Le testate nostrane si domandano quanto lungo potrà essere il cammino dei campioni d'Italia in questa edizione della Champions, mentre in Spagna vengono esaltati i convincenti debutti nella coppa europea più importante sia del Barcellona che del Real Madrid.

I risultati di rossoneri e biancocelesti trova spazio sulle prime pagine dei giornali italiani della nostra rassegna stampa , dove però troviamo anche molti titoli legati agli strascichi della due giorni di Champions League, in particolare alla vittoria della Juventus in casa del Valencia.

La settimana di coppa si è chiusa con le vittorie in Europa League di Milan e Lazio. Intanto la Juventus fa la voce grossa in Europa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK