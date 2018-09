FIFA 19, McGinn "ingrassato". L'Aston Villa: "È uno scherzo?"

FIFA (il videogioco di calcio più famoso al mondo) e le lamentele dei calciatori, un binomio indissolubile. Da Batshuayi che bussa alla porta di EA Sports perché scontento dei suoi valori a Kross e Lingard che vorebbero essere virtualmente più veloci, la lista è infinita.

L'ultimo ad aggiungersi è il centrocampista scozzese John McGinn. Anzi, a lamentarsi in realtà è stato il club che detiene il cartellino del giocatore ex Hibernian, l'Aston Villa.

Su Twitter l'account della squadra attualmente ottava in Championship ha postato una foto di John McGinn affiancata da quella del suo alter ego virtuale che è visibilmente più grasso. "Deve essere uno scherzo vero, EA Sports?", ha scritto l'Aston Villa taggando la casa produttrice di FIFA 19. Non resta che attendere la risposta.

This is @JMcGinn7 in #FIFA19.



Has to be a joke right, @EASPORTSFIFA?!#AVFC pic.twitter.com/WNMva1ux2R