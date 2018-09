L'attaccante del Genoa parla del paragone con il centravanti del Bayern Monaco e commenta le voci di mercato: "Non credo siano vere".

2 ore fa

Otto gol in quattro partite tra Serie A e Coppa Italia. L'avventura di Krzysztof Piatek col Genoa è iniziata col botto. L'attaccante polacco arrivato in estate dal KS Cracovia per 5 milioni di euro è già diventato un leader della squadra di Ballardini, ha iniziato a segnare a raffica e non ha intenzione di smettere. Ai microfoni di Sky Sport proprio Piatek si è confessato commentando le voci di mercato che lo riguardano e i paragoni scomodi fatti in queste ultime settimane:

Sono contento di quello che sto facendo, penso solo alla prossima partita contro la Lazio. Al paragone con Lewandowski non ci penso, lui gioca nel Bayern Monaco e io nel Genoa. La mia mente è focalizzata sugli allenamenti, al lavoro settimanale in cui do sempre il massimo. Il mister mi sta aiutando molto, so sempre cosa devo fare e quale parte del campo devo coprire

Sul presunto interesse del Barcellona ha detto: