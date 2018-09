Il centrocampista slovacco non convince nel ruolo di regista che gli sta cucendo addosso Ancelotti: secondo Tuttosport a gennaio potrebbe cambiare maglia. Ma l'agente del giocatore smentisce.

Marek Hamsik potrebbe lasciare il Napoli nella sessione invernale di calciomercato. A dare la notizia è il quotidiano Tuttosport secondo cui il centrocampista slovacco starebbe pensando di prendere in considerazione un'idea accantonata in estate, quando l'addio alla maglia azzurra sembrava solo questione di ore. Poi l'arrivo di Ancelotti che lo ha chiamato e lo ha convinto a restare.

Il tecnico di Reggiolo sta provando a trasformare Hamsik in un regista dopo l'addio di Jorginho, un ruolo che ad oggi l'ex Brescia fatica a ricoprire con la stessa disinvoltura del suo predecessore. L'inizio di stagione non è stato dei più entusiasmanti, logico per chi a 31 anni si è ritrovato a vestire dei panni mai ricoperti in carriera.

In queste prime uscite Hamsik si è già accomodato in panchina due volte tra Serie A e Champions League. In Europa Ancelotti ha dato fiducia all'ultimo arrivato Fabian Ruiz schierando come mezzala Zielinski. Insomma per Hamsik c'è il rischio che lo spazio si riduca sempre più. Da qui la possibilità che a gennaio saluti tutti e sbarchi in Cina nella Chinese Super League, dove erano pronti ad accoglierlo solo poche settimane fa.

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Hamsik

A fare chiarezza sul futuro di Marek Hamsik è stato Martin Petras, agente che fa parte dell'entourage dello slovacco. Ai microfoni di CalcioNapoli24 ha dichiarato: