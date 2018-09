Il ds della Lazio è stato chiaro sui prolungamenti dei due gioielli: Ciro potrebbe diventare il calciatore più pagato dell'era Lotito, anche il serbo pronto a firmare con aumento.

5 ore fa di Francesco Bizzarri

La Lazio parte bene in Europa League: 2-1 all'Apollon Limassol e primi tre punti nel girone. Ma le buone notizie arrivano anche sul fronte calciomercato. Il ds Igli Tare non ha dubbi: Milinkovic e Ciro Immobile presto rinnoveranno. I due pezzi pregiati della rosa sono pronti a rimanere ancora in biancoceleste.

La firma di Ciro ormai sembra davvero una formalità. Già ad inizio estate si parlava del nuovo contratto, in questi mesi si è lavorato sui bonus legati ai gol segnati. Nella passata stagione l’attaccante ha siglato 41 reti totali, la società vuole premiarlo ad ogni esultanza.

Il fronte Sergej Milinkovic-Savic è un po’ più complicato, ma anche qui le parti sembrano vicinissime. Le voci di calciomercato sono state allontanate, almeno per ora. L’intesa c’è, serve l’incontro definitivo per mettere tutto nero su bianco.

Getty Images Calciomercato Lazio, il ds Igli Tare sui rinnovi di Milinkovic e Immobile

Calciomercato Lazio: ecco i rinnovi di Immobile e Milinkovic

Ci pensa Igli Tare a fare chiarezza sui rinnovi dei gioielli di casa Lazio. Presto arriveranno le firme di Ciro Immobile e di Milinkovic. Il direttore sportivo, prima del match di Europa League, ai microfoni di Sky Sport ha ammesso: "È questione di giorni".

Sorridono i tifosi della Lazio. Per Immobile si parla di un prolungamento sino al 2023 e uno stipendio fisso da 3 milioni di euro, poi andranno aggiunti i bonus (ogni 10 gol altri 100mila euro). In più 250mila euro in caso di qualificazione in Champions League. Con l’en plein, l’attaccante può arrivare a 3,5 milioni di euro: diventerebbe il giocatore più pagato dell’era Lotito.

Getty Images Calciomercato Lazio, Milinkovic e Immobile rinnoveranno a breve

Occhi su Milinkovic

Il calciomercato estivo della Lazio è girato intorno soprattutto al serbo. Lo avevano puntato Manchester United, Real Madrid e Juventus. Tutti top club che però non hanno mai affondato veramente il colpo. Patron Lotito vuole blindare il Sergente: prolungamento del contratto dal 2022 al 2023. Stipendio da 3 milioni di euro (anche qui più bonus) e niente clausola rescissoria. Il presidente biancoceleste è stato chiaro: chi vuole Milinkovic deve trattare direttamente con la proprietà.

E, come spesso ha fatto in passato, il prezzo lo decide lui stesso. Un incontro tra l’agente Mateja Kezman e la dirigenza c’è già stato: manca la fumata bianca. I rinnovi di Immobile e Milinkovic costeranno alla società circa 12 milioni di euro, un netto salto in avanti riguardo alla gestione del monte ingaggi. La Lazio cresce e vuole farlo con i suoi giocatori più forti.