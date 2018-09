Dopo quattro anni finisce il rapporto tra l'argentino e il nutrizionista italiano: la Pulce ora s'affiderà esclusivamente ai professionisti del club blaugrana.

Giuliano Poser non è più il nutrizionista di Lionel Messi. A dare la notizia è il quotidiano spagnolo AS secondo cui la Pulce avrebbe deciso dopo quattro anni di non fare più tappa a Salice, in Friuli Venezia Giulia, per consultare il medico italiano che ha risolto i suoi problemi muscolari e di stomaco.

Sia chiaro, la separazione è "pacifica" e non dovuta all'insoddisfazione dell'argentino. Messi è diventato il capitano del Barcellona e nel momento in cui ha indossato la fascia il club gli ha chiesto di affidarsi esclusivamente all'equipe medica blaugrana per dare l'esempio a tutta la squadra.

L'ultima visita di Messi a Poser rimarrà così quella che ha preceduto i Mondiali di Russia 2018, quando il fuoriclasse di Rosario aveva intenzione di presentarsi al top per la kermesse iridata. Per sua sfortuna l'avventura dell'Argentina è finita malamente agli ottavi contro la Francia di Deschamps che si sarebbe poi laureata campione del mondo.

Messi vede solo il Barcellona

Quella di Lionel Messi è quindi una scelta "diplomatica", l'ennesimo atto di fiducia verso la società che lo ha reso il giocatore che è oggi. Una tendenza che si era vista già settimane fa quando ha rinunciato alla Nazionale argentina per restare a Barcellona e allenarsi duramente agli ordini di Ernesto Valverde. Ormai Leo vede solo blaugrana.