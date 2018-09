Champions League, Vecino gol: Trevisani e Adani senza freni

La loro reazione è incontenibile, Adani osanna Vecino e tutto l'Uruguay mentre Trevisani ricorda come sempre l'ex Fiorentina abbia deciso lo scorso 20 maggio il match contro la Lazio - sempre con un gol di testa - che ha permesso ai nerazzurri di essere oggi nella massima competizione continentale. Una telecronaca che non può lasciare impassibili. Ascoltare per credere.

All'ennesimo assalto San Siro può esplodere. De Vrij fa la torre, Vecino stacca di testa e batte Vorm: è 2-1. Per Sky Sport commentano la partita Riccardo Trevisani e Daniele Adani , una coppia collaudata che sa raccontare calcio e regalare emozioni come pochi sanno fare.

Corre il minuto 92, solo sei minuti prima l'Inter ha pareggiato contro il Tottenham grazie al meraviglioso destro volante di Mauro Icardi che ha risposto alla rete di Eriksen. I nerazzurri continuano ad attaccare, non si accontentano del pareggio nella prima giornata della fase a gironi di Champions League , competizione in cui mancavano da 6 anni.

