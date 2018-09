Il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia un mini abbonamento per le tre gare casalinghe di Champions League. Prezzi popolari per la gara interna contro il Parma.

20 condivisioni

4 ore fa di Luigi Ciamburro

La gara di campionato tra Napoli e Fiorentina giocata al San Paolo sabato 15 settembre ha fatto registrare un record negativo sugli spalti. Poco più di 20mila gli spettatori presenti al San Paolo, con i settori inferiori chiusi, per un pomeriggio che avrebbe meritato una cornice di pubblico diversa per uno dei big match di Serie A. Tanti i tifosi che hanno voluto protestare contro la politica del caro biglietti portata avanti dalla società partenopea con le Curve a 35 euro, i Distinti a 45 euro, Tribuna Nisida 70 e Tribuna Posillipo 80 euro.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, presente a Belgrado per assistere al primo match stagionale di Champions League del suo Napoli contro la Stella Rossa, ha fatto un passo indietro, dimostrando di saper ripercorrere i propri passi in caso di errori. In un'intervista a TV Luna ha annunciato cifre abbordabili per le tre gare al San Paolo del girone di Champions League (Napoli-Stella Rossa, Napoli-PSG e Napoli-Liverpool), previo acquisto di un mini abbonamento: 60 euro per le Curve, quindi è come se i tifosi pagassero 20 euro per ogni partita. I mini abbonamenti nei Distinti costerannno 110 euro, 150 euro in Tribuna Nisida, 270 euro in Tribuna Posillipo, 370 euro in Tribuna d'onore. I tifosi che decideranno di non abbonarsi potranno acquistare un singolo biglietto alla cifra di 40 euro per le Curve, 70 euro per i Distinti, 95 euro in Tribuna Nisida.

Il patron azzurro è tornato sul discorso caro biglietti precisando che i prezzi stabiliti contro la Fiorentina non si ripeteranno per la prossima gara interna al San Paolo contro il Parma, ma che le medesime cifre verranno riproposte solo per i sei big match di campionato contro Juve, Milan, Roma, Lazio, Inter e Fiorentina. Da un lato la società deve fare fronte alle necessità finanziarie, dall'altro dovrà puntare a fare il pienone per sostenere i suoi beniamini e contare sul suo dodicesimo uomo in campo.

Champions League, Napoli: mini abbonamenti e prezzi "popolari"

A poche ore dal fischio d'inizio della prima partita di Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, arrivano belle notizie per i tifosi del Napoli. Il mini abbonamento è un'idea che piace e che eviterà lunghe e ripetute file ai botteghini a migliaia di persone che non vedono l'ora di assieparsi a Fuorigrotta, per scandire l'urlo "The Champions" e sostenere la propria squadra come poche tifoserie al mondo sanno fare.

Abbiamo fatto un mini abbonamento per la Champions League. Ovvero le tre partite in casa del girone a 60 euro per la Curva, i distinti pagheranno 110 euro per tutte e tre, 150 la Nisida, 270 la Posillipo, quella d’onore 370 - ha affermato De Laurentiis -. Una volta depositati, i prezzi non possono più essere ritoccati se non al ribasso. Il nostro reparto prezzi ha stabilito il valore dei mini abbonamenti.

A quanto pare l'idea del mini abbonamento sarebbe nata proprio a Belgrado, dove con questa modalità la Stella Rossa ha riempito per più di 50mila posti il Marakana per tutte e tre le partite. Non si tratta però di una cessione nel tira e molla con i tifosi più irriducibili.

Il calo del prezzo dei biglietti non è una dichiarazione di pace così come prima non era una dichiarazione di guerra - ha detto il presidente a Napoli Canale 21 -. Sono aumentati i costi e non siamo rientrati con i diritti televisivi. Se vogliamo essere competitivi con Juventus e Inter e le altre non possiamo tenere bassi i costi. Ho pensato che almeno nelle partite di cartello si potessero alzare un po’ i prezzi, poi ad esempio già col Parma, come vedete, siamo riusciti a contenerli un po’.

Curve 60 euro

Distinti 110 euro

Tribuna Nisida 150 euro

Tribuna Posiliipo 270 euro

Tribuna d’onore 370 euro

In vista della prossima partita casalinga a Fuorigrotta contro il Parma, in programma il 26 settembre alle ore 21:00, ritorneranno i prezzi popolari: