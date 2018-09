Squadra per squadra, ecco tutte le defezioni del prossimo turno di campionato e i probabili tempi per il ritorno a disposizione dei giocatori fermi ai box.

34 minuti fa

Siete in ansia per un giocatore nella vostra squadra del Fantacalcio? O magari, più semplicemente, per uno del club del vostro cuore. Beh, sia in una circostanza che nell'altra, nel caso in cui siate alla ricerca di maggiori informazioni al riguardo, siete arrivati nel posto giusto.

In questo articolo, infatti, troverete - squadra per squadra - tutti i calciatori indisponibili Serie A per il prossimo turno di campionato, con tanto di spiegazione schematica del loro forfait e dei tempi di recupero necessari per il loro rientro a disposizione dei mister (o fantamister).

Un vera e propria guida ai giocatori indisponibili Serie A, tra squalificati e infortunati del nostro campionato, con un occhio pure a quelli che rischiano in un prossimo futuro. Parliamo ovviamente dei diffidati del nostro torneo, che con un altro cartellino giallo saranno obbligati a un turno di riposo.

Indisponibili Serie A: squalificati, infortunati e diffidati

Ecco dunque squadra per squadra tutti gli indisponibili Serie A, aggiornati costantemente prima di ogni giornata di campionato (ultimo aggiornamento sabato 15 settembre 2018).

Atalanta

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Ilicic (Infezione ai denti con ingrossamento del linfonodo, in dubbio quinta giornata), Mancini (Fastidio all'adduttore lungo, da valutare), Varnier (Rottura del crociato anteriore, gennaio)

Bologna

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Paz (Distorsione del ginocchio sinistro, in dubbio quinta giornata), Helander (Trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con uno stiramento del legamento collaterale laterale, in dubbio 8a giornata), Donsah (Frattura composta al perone della gamba destra, in dubbio 8a giornata), Palacio (Lesione ai flessori della coscia sinistra, da valutare)

Cagliari

Squalificati: Joao Pedro (fino al 16 settembre)

Diffidati: nessuno

Infortunati: Ceppitelli (Lesione al capo prossimale del muscolo peroniero della gamba sinistra, in dubbio 5a giornata)

Chievo

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Rigoni (Affaticamento all'adduttore sinistro, da valutare), Cacciatore (Risentimento muscolare al polpaccio destro, da valutare), Hetemaj (Frattura composta della nona costa sinistra, da valutare), Djordjevic (Distrazione del bicipite femorale sinistro, da valutare), Cesar (Meniscopatia mediale in seguito a trauma distorsivo del ginocchio destro, da valutare)

Empoli

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Pasqual (Trauma oculare, da valutare), Maietta (Elongazione del bicipite femorale destro, da valutare), Antonelli (Lesione distrattiva di secondo grado al muscolo bicipite femorale, in dubbio 9a giornata), Rodriguez (Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in dubbio 8a giornata)

Fiorentina

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Lafont (Lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, in dubbio 7a giornata)

Frosinone

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Paganini (Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, in dubbio 20esima giornata), Dionisi (Rottura del crociato del ginocchio destro, in dubbio 25esima giornata)

Genoa

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Romero (Problema agli adduttori, da valutare), Favilli (Lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra, in dubbio 7a giornata), Lisandro Lopez (Affaticamento muscolare, da valutare)

Inter

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Lautaro Martinez (Ematoma al soleo della gamba sinistra, da valutare)

Juventus

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Spinazzola (Lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro, in dubbio 11esima giornata), Barzagli (Risentimento muscolare al polpaccio destro, da valutare)

Lazio

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Luiz Felipe (Lesione di primo-secondo grado al soleo del polpaccio destro, in dubbio 7a giornata), Berisha (Problema muscolare alla coscia, in dubbio 5a giornata), Lukaku (Tendinopatia al ginocchio sinistro, in dubbio 9a giornata)

Milan

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Conti (Intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro, in dubbio 9a giornata), Strinic (Problemi cardiaci, rientro indefinito), Cutrone (Trauma distorsivo alla caviglia sinistra, in dubbio 5a giornata)

Napoli

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Chiriches (Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in dubbio 23esima giornata), Meret (Frattura del terzo medio dell'ulna sinistra, in dubbio 7a giornata), Ghoulam (Intervento per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra, in dubbio 23esima giornata), Younes (Rottura del tendine d'Achille, in dubbio 7a giornata)

Parma

Squalificati: Calaiò (fino al 1° gennaio 2019)

Diffidati: nessuno

Infortunati: Grassi (Trauma contusivo muscolare, in dubbio 5a giornata), Biabiany (Lesione tra il primo e il secondo grado del retto femorale, un dubbio 7a giornata), Dezi (Lombalgia, in dubbio 7a giornata), Scozzarella (Intervento chirurgico al tendine d'Achille, in dubbio 13esima giornata).

Roma

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Pastore (Affaticamento muscolare al polpaccio, in dubbio 5a giornata)

Sampdoria

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Saponara (Lesione al bicipite femorale della coscia destra, in dubbio 5a giornata), Regini (Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, in dubbio 23esima giornata), Praet (Trauma al ginocchio sinistro con leggero interessamento del legamento collaterale, in dubbio 5a giornata)

Sassuolo

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Peluso (Problema muscolare, in dubbio 4a giornata)

Spal

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Bonifazi (Intervento chirurgico in laparoscopia per sport ernia bilaterale, in dubbio 5a giornata), Viviani (Trauma contusivo al polpaccio sinistro con interessamento del gemello mediale, da valutare), Floccari (Problema alla caviglia, da valutare)

Torino

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Ansaldi (Trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento mediale, in dubbio 9a giornata), Aina (Piccolo problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, da valutare), Lyanco (Intervento chirurgico per stabilizzazione dell'articolazione del mesopiede sinistro, in dubbio 8a giornata)

Udinese

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Badu (Intervento in artroscopia post trauma distorsivo al ginocchio sinistro, in dubbio 9a giornata), Ingelsson (Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, in dubbio 17esima giornata)