Il campionato è pronto a riprendersi il posto sul palcoscenico, dopo la prima sosta per le Nazionali. Scopriamo dove vedere in tv i 10 match della 4ª giornata.

3 ore fa di Stefano Fiori

Bentornata Serie A. Dopo la prima sosta per le Nazionali, il campionato è pronto a tornare. E magari togliere un po' di quell'amaro in bocca, lasciato dai risultati tutt'altro che esaltanti dell'Italia. Ci proverà con un menù senza i big match più attesi, ma ricco comunque di sfide interessanti. Sfogliando il calendario della 4ª giornata, è una la sfida che spicca tra tutte: quella tra Napoli e Fiorentina. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, da una parte, andranno a caccia del riscatto dopo il brutto scivolone in casa della Sampdoria. Dall'altra, i viola di Stefano Pioli vogliono proseguire sull'onda della loro partenza super: due vittorie nelle prime due partite (quella con la Sampdoria verrà recuperata mercoledì 19).

L'incontro tra partenopei e gigliati - in programma alle ore 18 - è solo uno dei tre anticipi del sabato. Alle 15 aprirà le danze l'Inter, che a San Siro riceverà la visita del Parma, mentre l'appuntamento delle 20.30 sarà tutto per Frosinone-Sampdoria. L'ormai familiare spezzatino ci porterà poi per mano al lunch match di domenica: alle 12.30 la Roma ospiterà all'Olimpico il Chievo.

Alle 15 ecco il mini blocco di tre partite, che vedrà in campo la Juventus capolista: quello dell'Allianz Stadium sarà a tutti gli effetti lo scontro tra le prime due della Serie A, con il Sassuolo capace di conquistare 7 punti nelle prime tre giornate. Genoa-Bologna e Udinese-Torino sono invece gli altri due incontri in programma nel canonico orario pomeridiano. Alle 18 di domenica entrerà invece in scena la Lazio: sarà l'Empoli a ospitare i biancocelesti. Si arriva così al posticipo delle 20.30: trasferta sarda per il Milan, nella tana del Cagliari. A chiudere i giochi, il Monday Night tra Spal-Atalanta.

Serie A, dove vedere le partite della 4ª giornata su Sky e DAZN in TV e streaming

Ma andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere le varie partite della 4ª giornata: chi su Sky e chi su DAZN?

Inter-Parma (sabato 15 settembre, ore 15)

I nerazzurri di Luciano Spalletti hanno trovato la prima vittoria contro il Bologna, dopo le prime due giornate balbettanti. Ora sarà un'altra emiliana a testare i progressi di Nainggolan e compagni: il Parma di Roberto D'Aversa, ancora a caccia del primo successo, si fa forte della prestazione orgogliosa sfoderata contro la Juventus. Il match sarà visibile su Sky, in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

Getty Images Getty Images Serie A, Inter-Parma del 4 aprile 2015

Napoli-Fiorentina (sabato 15 settembre, ore 18)

Come detto, la sfida tra Ancelotti e Pioli è quella che suscita maggiore interesse in questa quarta giornata di Serie A. Rilancio azzurro o apoteosi viola? Per sciogliere il dilemma, anche in questo caso dovrete sintonizzarvi su Sky.

Frosinone-Sampdoria (sabato 15 settembre, ore 20.30)

I ciociari di Moreno Longo ritrovano la casa del Benito Stirpe, dopo la squalifica per i festeggiamenti post promozione. Sarà la prima volta assoluta nel massimo campionato per il nuovo stadio giallazzurro: a inaugurarlo, la Sampdoria di Marco Giampaolo, reduce dalla grande vittoria contro il Napoli. Quello delle 20.30 di sabato sarà il primo appuntamento riservato a DAZN (e trasmesso anche nell'ambito del pacchetto calcio di Mediaset Premium).

Roma-Chievo (domenica 16 settembre, ore 12.30)

I giallorossi di Eusebio Di Francesco arrivano dal passo falso in casa del Milan: riusciranno a sfruttare il lunch match per ritrovare la vittoria? A guastare i loro piani, ci proverà il Chievo di Lorenzo D'Anna: i clivensi fanno parte del gruppetto di quattro squadre ferme a un solo punto. Anche questa sfida sarà visibile su DAZN.

Genoa-Bologna (domenica 16 settembre, ore 15)

Arriviamo alla prima delle tre partite in calendario alle 15 di domenica. Sarà tutta rosso-blu la sfida tra Davide Ballardini e Pippo Inzaghi: entrambi devono dimenticare le rispettive sconfitte contro Sassuolo e Inter. E proprio l'incontro di Marassi sarà il terzo e ultimo match trasmesso per questa giornata da DAZN.

Juventus-Sassuolo (domenica 16 settembre, ore 15)

L'atipico scontro al vertice metterà di fronte i bianconeri di Max Allegri e i neroverdi di Roberto De Zerbi, la vera rivelazione di quest'inizio di campionato. Punteggio pieno per i campioni d'Italia in carica, appena due in meno per gli emiliani. E poi c'è l'interrogativo Cristiano Ronaldo: sarà questa la partita della sua prima rete italiana? Nel dubbio, vi diciamo che la gara sarà visibile su Sky.

Getty Images Serie A, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa della Juventus

Udinese-Torino (domenica 16 settembre, ore 15)

La terza sfida delle 15 andrà in scena al Friuli: i bianconeri di Julio Velasquez e i granata di Walter Mazzarri arrivano al match a pari punti (4 a testa). Un test reciproco per mettere alla prova le reali ambizioni delle due formazioni per questa stagione. L'appuntamento per quest'incontro è su Sky.

Empoli-Lazio (domenica 16 settembre, ore 18)

Anche l'Empoli si gode i 4 punti raccolti nelle prime tre giornate. Uno in meno della Lazio, che però andrà a caccia dell'immediato sorpasso: i biancocelesti di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla vittoria contro il Frosinone. Per Aurelio Andreazzoli, tecnico dei toscani, sarà invece la prima sfida ai capitolini dopo la finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013: una chance di riscatto dopo quella delusione da traghettatore della Roma. Anche in questo caso, sarà Sky a trasmettere la partita.

Cagliari-Milan (domenica 16 settembre, ore 20.30)

La stessa situazione di classifica riguarda Cagliari e Milan: i sardi di Rolando Maran sono avanti di un gradino rispetto ai rossoneri di Gennaro Gatturo. Entrambe le formazioni arrivano da due vittorie convincenti: i rosso-blu hanno espugnato il campo dell'Atalanta, i meneghini hanno fatto proprio il big match di fine agosto contro la Roma. Il posticipo domenicale andrà in onda su Sky.

Spal-Atalanta (lunedì 17 settembre, ore 20.30)

Arriviamo all'ultimo incontro della giornata, il Monday Night tra la Spal e l'Atalanta. Entrambe devono riscattare le sconfitte di misura subite rispettivamente contro Torino e Cagliari. Gli orobici di Gian Piero Gasperini tenteranno anche il sorpasso ai danni degli estensi di Leonardo Semplici: 4 i punti per i bergamaschi, 6 per i biancazzurri. Anche questa partita sarà trasmessa da Sky.