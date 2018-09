I migliori dell'ultima stagione: la Lazio è la più rappresentata con un giocatore per reparto, due per Atalanta, Inter e Juventus. Koulibaly migliore del Napoli.

9 condivisioni

un'ora fa di Jonathan Manca

La Nations League ha occupato l'ultima settimana di calcio. Senza Serie A vi sarete sentiti tutti un po' soli, soprattutto la domenica quando controvoglia siete stati costretti a portare la vostra ragazza al centro commerciale oppure a partecipare al pranzo domenicale con quella zia che tanta odiate. Niente calcio, ma soprattutto zero fantacalcio. Niente dubbi, domande o qualche piccolo cedimento emotivo. Solo noia e zero emozioni. Chi ha già fatto l'asta ha passato quest'ultima settimana più o meno così.

Gli altri fantallenatori, che per ragioni di tempo, vacanze o lavoro non hanno ancora fatto l'asta hanno vissuto questa pausa nazionali con un po' più di emozione. E fra poco toccherà a loro. Si ripassa, si studiano le ultime novità di formazione, gli infortunati: insomma, ci si prepara alla battaglia. Sì, perché per ogni fantallenatore d'Italia l'asta è un momento sacro, quello dove il vecchio motto dei clan scozzesi torna in auge: "Vincere o morire". Il fantacalcio è una cosa seria.

Per chi è nella fase di ripasso pre asta, abbiamo pensato di regalare uno strumento più che utile: la top 11 per fantamedia dello scorso anno. I migliori giocatori della Serie A 2017/18, colonne portanti di quella che sarà la vostra fantarosa. Certo, alcuni sono stati degli exploit e devono riconfermarsi, ma ai nastri di partenza devono essere, per forza di cose, i capi saldi della vostra nuova squadra. Attenzione: la fantamedia di questi calciatori è calcolata sommando le fantamedie de La Gazzetta dello Sport e di Fantagazzetta.

Domani asta del fantacalcio. NON STO NELLA PELLE #daje — The Ündertaker🐺 (@AesseOmar) September 11, 2018

Fantacalcio, Top 11 per fantamedia della Serie A 2017/18

Abbiamo scelto per la nostra top 11 un modulo molto utilizzato dai fantallenatori: il 3-4-3. Un sistema di gioco che sfrutta soprattutto il centrocampo e l'attacco, due reparti dove solitamente viene prodotto il maggior numero di bonus. I giocatori scelti sono quelli che, oltre ad avere la miglior fantamedia, hanno giocato almeno 30 partite della scorsa Serie A, ovvero l'80%.

Tante sorprese e qualche certezza nella top 11 per fantamedia della scorsa stagione. Poco rappresentata la Juventus campione d'Italia che vede solamente Douglas Costa e Dybala. Per il resto tanta Lazio con l'ex de Vrij, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Immobile. Solo Koulibaly per il Napoli, mentre ci sono ben due giocatori dell'Atalanta: Masiello e Ilicic.

Difesa

Getty Images

Samir Handanovic (Inter): 5,45

Il portiere dell’Inter non è stato il migliore in assoluto della scorsa stagione, ma tenendo conto che né Buffon né Alisson giocano in Serie A, la palma di migliore spetta a lui che quest’anno può ancora essere astato. La sua fantamedia, considerati i 30 gol subiti in 38 partite e le 17 gare con la rete inviolata, è ottima. Può essere confermato? Assolutamente sì, considerato anche che l’Inter ha costruito la sua difesa per subire pochissimo. Nonostante le prime uscite sue e dei nerazzurri non siano state impeccabili, Handanovic resta un punto fermo per ogni fantallenatore.

Getty Images

Stefan de Vrij (Lazio/Inter): 6,76

Nella passata stagione è stata semplicemente sontuoso. I 6 gol fatti ne sono una ulteriore testimonianza. Chi lo ha avuto nella propria rosa al fantacalcio ancora festeggia. L'augurio è che si ripeterà con la maglia dell'Inter, con cui nelle prime tre giornate ha già esultato una volta. In una fantarosa che punta a vincere lui non può mancare, soprattutto se si vuole sfruttare il modificatore difesa.

Getty Images

Andrea Masiello (Atalanta): 6,62

Dopo la bella stagione 2016/17, si è confermato. Ormai è una garanzia perché segna e fa segnare. Si deve prendere? Sì, ma attenzione all'Atalanta che non ha iniziato benissimo questa stagione. In difesa, soprattutto, balla un po' troppo. Lui però è una certezza. Pensateci.

Getty Images

Kalidou Koulibaly (Napoli): 6,61

Un gigante buono. Un colosso che impressiona per fisicità e qualità tecniche, ma Koulibaly non è solo questo. I 5 gol fatti in 35 presenze lo dimostrano. Non è un difensore normale e se Ancelotti da quando è arrivato lo ha già elogiato più di una volta, un motivo ci sarà. Va confermato assolutamente perché è una certezza. Se si vuole vincere nella propria Lega servono difensori come lui.

Centrocampo

Getty Images

Josip Ilicic (Atalanta): 7,73

L'eroe dei fantallenatori che lo avevano in rosa lo scorso anno. Fanta Josip è stato la mano divina che ha giustiziato i vostri avversari con una regolarità disarmante. Tutti si sono innamorati giustamente di lui, anche perché era listato tra i centrocampisti e 11 gol e 8 assist farebbero infatuare chiunque. Non a caso le lettere d'amore arrivate allo sloveno dai suoi fantallenatori sono state una tonnellata. Purtroppo quest'anno, per chi fa il fantacalcio con La Gazzetta dello Sport, non sarà listato come centrocampista: una scelta che ha fatto cadere in depressione molti fantallenatori. Cosa fare? Se lo avete attaccante, ovviamente, vale un po' meno ma si può comunque prendere come terzo o quarto attaccante. Per chi ce l'ha listato come centrocampista, invece, è un affare da non farsi sfuggire.

Getty Images

Luis Alberto (Lazio): 7,66

Insieme ad Ilicic ha condiviso la palma di miglior centrocampista della passata stagione. Purtroppo anche lui sarà attaccante per alcuni fantallenatori. Resta il fatto che a livello di bonus il suo rendimento è stato nettamente superiore a quello di Ilicic: 11 gol e 16 assist. Motivo per cui vale la pena puntarci anche come attaccante: in coppia con un bomber potrebbe fare le vostre fortune.

Getty Images

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio): 7,51

Ancora Lazio e sempre un centrocampista. Questa volta però è un centrocampista puro. Insieme a de Vrij, Immobile e Luis Alberto ha fatto le fortune della Lazio nella scorsa Serie A, soprattutto in zona bonus. Non per niente quest'estate è stato a lungo corteggiato dalle big europee. Logico che anche i fantallenatori lo vogliano nella propria fantasquadra. Sappiate solo che per avere lui non vi basterà spendere solo molti fantamilioni. In fondo la macchina non è così utile. Vero?

Getty Images

Douglas Costa (Juventus): 7,17

Il primo giocatore della Juventus presente nella nostra top 11 per fantamedia. Chi lo ha avuto al fantacalcio ne è sicuramente rimasto un po' deluso nei primi tempi, poi fortunatamente è venuto fuori alla distanza diventando imprescindibile sia per Allegri che per i suoi fantallenatori: velocità, dribbling e mirino incorporato alle scarpette che gli ha permesso di regalare assist da sogno ai compagni. Dalla 26a giornata ha fatto 8 assist e 2 gol. Un sogno. Un bottino che aggiunto a quanto prodotto nell'intera stagione arriva a 4 gol e 13 assist. Preso in coppia con Cuadrado o Bernardeschi sarebbe un affare, da solo una certezza.

Attacco

Getty Images

Ciro Immobile (Lazio): 9,34

Capocannoniere del campionato a pari merito con Icardi. Basterebbe questo per spiegare la sua fantastica fantamedia. Si racconta che chi lo aveva al fantacalcio (magari assieme ad Ilicic o Luis Alberto) abbia lasciato la sua ragazza dicendole che non provava più le stesse cose. Come dargli torto. Se non ci si innamorava di Immobile dopo 33 partite, 29 gol e 10 assist, di chi ci si sarebbe dovuti innamorare? Ah sì, non potete non (ri)prenderlo.

Getty Images

Mauro Icardi (Inter): 8,86

Ha avuto degli alti e bassi lo scorso anno, ma alla fine - come sempre - i suoi gol sono stati tanti: 29 come Immobile. L'Inter è volata in Champions League anche grazie al suo capitano che nei momenti di difficoltà ha estratto il +3 dal cilindro. Ormai è una certezza al fantacalcio, nemmeno va messo in discussione. Tanto alla fine, anche se si costruisce un attacco così e così, ci pensa Mauro a farvi vincere.

Getty Images

Paulo Dybala (Juventus): 8,38

Lo scorso anno ha battuto il suo record di gol in Serie A: 22 in 33 partite condite anche da 5 assist. Un avvio di campionato da favola con 10 gol nelle prime sei giornate lo avevano già proiettato verso una stagione da protagonista. Un pezzettino di Scudetto è anche suo grazie a quel gol nei minuti finali di Lazio-Juventus che regalò una vittoria insperata ai bianconeri. Quest'anno difficilmente si ripeterà. La presenza di Cristiano Ronaldo fa pensare che la maggior parte dei gol verrà segnata dal portoghese, ma non vi abbattete. La Joya al fantacalcio è un punto fermo, non si può pensare di non comprarlo perché segnerà meno. Anche perché qualcuno dovrà sfornare assist per CR7. Se riuscite a prenderlo a poco meno, o più, di 100 in coppia con un bomber farete un affare.

La Top 11

Top 11 Serie A 2017/18 (3-4-3): Handanovic; De Vrij, Masiello, Koulibaly; Ilicic, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Douglas Costa; Immobile, Icardi, Dybala.