Ci ha parlato in questa intervista di tutte le sue firme più illustri come Gigi Datome, Phil Goss, Trevor Mbakwe sino a Norris Cole , ma conducendoci anche all'interno delle trattative, delle motivazioni umane e della sintonia che le hanno rese possibili. Ci ha regalato un viaggio all'interno dell'estate di una squadra di basket che vuole firmare i migliori giocatori possibili. Buon ascolto.

Backdoor Podcast ritorna per la sua quarta stagione e lo fa nel suo consueto appuntamento del mercoledì per raccontarvi sempre nuove storie di basket dietro le quinte con ospiti importanti, aneddoti e curiosità da chi vive all'interno del mondo della pallacanestro. In questa prima puntata (la 123° in totale) c'è il gradito ritorno di Nicola Alberani , direttore sportivo della Sidigas Avellino che racconta un'estate di mercato.

