L'Italia di Mancini è pronta a cambiare in vista della sfida contro il Portogallo. Intanto Luis Enrique inizia con una vittoria la sua avventura sulla panchina della Spagna.

13 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Se la prima partita in una competizione ufficiale dell'Italia guidata da Mancini non è stata convincente, ora ci si proietta subito al secondo impegno che sarà già decisivo: quello di domani sera in casa dei Campioni d'Europa in carica del Portogallo.

Uno dei giocatori su cui il nuovo commissario tecnico dovrebbe puntare per questa sfida è Federico Chiesa, che contro la Polonia è entrato dando subito spinta alla nostra Nazionale. Il talento della Fiorentina probabilmente partirà dal primo minuto nel tridente offensivo.

C'è molta Italia nei titoli dei quotidiani sportivi della rassegna stampa di oggi, mentre nei giornali esteri viene esaltata la bella vittoria della Spagna che alla prima con Luis Enrique in panchina ha trovato i 3 punti superando l'Inghilterra a Wembley.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Mancio, credi in Chiesa"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata alla Nazionale italiana che domani scenderà in campo contro il Portogallo per la seconda giornata della Nations League. Il quotidiano rosa esorta Mancini a lanciare Federico Chiesa.

Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine

Corriere dello Sport: "Rifondiamo o affondiamo"

Il tema principale della prima pagina del Corriere dello Sport è il momento del calcio italiano, che fatica a produrre grandi giocatori. Il quotidiano romano vuole puntare su una rifondazione completa nel nostro paese.

Corriere dello Sport Scarica l'immagine

Tuttosport: "Da Marcelo a Rogerio"

Si parla di calciomercato su Tuttosport, dove si prospetta una rivoluzione per quanto riguarda la fascia sinistra in casa Juventus: Alex Sandro potrebbe partire e per sostituirlo i bianconeri vorrebbero Marcelo e il giocatore del Sassuolo, Rogerio.

L'Équipe: "Premiere communion"

La rassegna stampa estera inizia con la prima pagina dell'Équipe che si proietta al secondo impegno della Francia in questa Nations League. Questa sera la Nazionale campione del mondo se la vedrà con l'Olanda allo Stade de France.

As: "Victoria de prestigio"

La prima pagina di As è dedicata alla Spagna che ieri ha giocato la sua prima partita nell'edizione inaugurale della Nations League. La Roja ha trovato subito una vittoria importante in casa dell'Inghilterra.

Sport: "¡Renacen!"

Anche Sport esalta la vittoria della Spagna che ha trovato i 3 punti nella partita che ha visto per la prima volta Luis Enrique sedere sulla panchina della Nazionale iberica in qualità di nuovo commissario tecnico.

Mundo Deportivo: "Debut redondo"

Sul Mundo Deportivo viene celebrata la convincente vittoria della Spagna: la Roja era andata in svantaggio dopo 11 minuti per il gol di Rashford ma è riuscita a ribaltare il risultato già nel primo tempo grazie a Saul e Rodrigo.

Mundo Deportivo Scarica l'immagine

Marca: "Toque de calidad"

L'ultimo quotidiano spagnolo di oggi è Marca e la prima pagina del giornale madrileno si concentra sul 2-1 della Spagna in casa dell'Inghilterra. Ora gli iberici guidano il loro girone con 3 punti sui Leoni e sulla Croazia.

A Bola: "O escolhido"

Chiudiamo la rassegna stampa di domenica 9 settembre con la prima pagina della Bola, che si concentra sull'elezione che ha permesso a Frederico Varandas di diventare il nuovo presidente dello Sporting Lisbona.