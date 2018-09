Il portiere del Porto parla dei suoi colleghi di Paris Saint-Germain e Arsenal: "Siamo i più anziani ma riusciamo ancora a giocare ad alto livello in Europa".

08 set 2018

Negli ultimi 15 anni sono stati spesso i protagonisti del dibattito su chi fosse il più forte portiere del mondo. E adesso Iker Casillas, Gigi Buffon e Petr Cech riescono comunque a essere protagonisti in squadre di alto livello.

Lo spagnolo, dopo una vita passata con la maglia del Real Madrid, ha lasciato i Blancos per accasarsi al Porto dove nonostante i suoi 37 anni viene considerato l'estremo difensore titolare dal tecnico Conceicao. Per giocatori come lui, Buffon e Cech ha voluto coniare una definizione un po' particolare.

Siamo le ultime rockstar del calcio. Siamo dei veterani che però giocano ancora ad alto livello.

Un termine che bene si abbina a Casillas, Buffon e Cech, in una stagione in cui tutti e 3 saranno protagonisti nelle coppe europee. Lo spagnolo è all'ultimo anno di contratto con il Porto e potrebbe ritirarsi a fine stagione, opzione che però non vuole ancora commentare.

Devi goderti il tempo che ti rimane, ma a 37 anni è normale essere più vicini al ritiro.

Eppure dopo quasi 20 anni giocati ai massimi livelli, nessuno storcerebbe il naso nel vedere Casillas ancora in campo. D'altronde è una delle ultime rockstar rimaste nel calcio mondiale.