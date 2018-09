Annunciando l'evento con uno spettacolare spot, EA Sports ha cominciato a svelare i cento giocatori con il valore complessivo più alto nel gioco in uscita il prossimo 28 settembre.

183 condivisioni

un'ora fa di Simone Cola

Stavolta la Electronic Arts si è veramente superata: a meno di un mese dall'uscita di FIFA 19 - che sarà disponibile dal prossimo 28 settembre - la casa produttrice di quello che è il videogioco di calcio più venduto al mondo ha deciso di cavalcare l'onda relativa alle congetture dei videogiocatori riguardanti i famosi "ratings" con uno spettacolare spot video che vede i più famosi calciatori al mondo fremere in attesa dell'uscita di questi valori.

Come ogni anno, infatti, con l'uscita di FIFA 19 in molti si domandano quali saranno i calciatori con i valori complessivi più alti, discutendo successivamente su come questi punteggi siano stati distribuiti. Davvero Aubameyang è così veloce? Davvero Thomas Muller non meriterebbe un voto migliore in potenza fisica? E Messi e Cristiano Ronaldo sono sempre i più forti?

Se per scoprire i punteggi di tutti i calciatori presenti nel gioco i fanatici della saga dovranno attendere l'uscita ufficiale del gioco, questo non varrà per i più forti in assoluto, le stelle virtuali di FIFA 19: EA Sports ha infatti annunciato che nei prossimi giorni verrà svelata, partendo dalle ultime posizioni, la lista dei 100 giocatori con il valore totale più alto.

FIFA 19, è il momento delle valutazioni: i primi ratings ufficiali

I nomi saranno rivelati poco alla volta, giorno dopo giorno, sul sito ufficiale della stessa casa produttrice del videogioco calcistico più amato e popolare al mondo, che anche in questa edizione - contando su nuove Legends, nuove modalità e le licenze relative a Serie A, Europa League e Champions League - cercherà di riaffermare il proprio dominio sul grande rivale PES 19 della giapponese Konami.

Il 6 settembre sono usciti i nomi dei giocatori che occupano le posizioni da 100 a 81 nella classifica degli "overall", seguiti 24 ore dopo da quelli che nella lista dei più forti calciatori del gioco figurano tra il 61esimo e l'80esimo posto. Questa è la lista fino a questo momento, tra parentesi il valore complessivo attribuito al giocatore.