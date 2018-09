Il portoghese stimola i compagni creando competizioni al termine delle sedute di allenamento. E raramente perde.

0 condivisioni

44 minuti fa di Elmar Bergonzini

Una sfida continua. Cristiano Ronaldo non è mai contento. O meglio: non è mai soddisfatto. Pretende sempre di più da se stesso. Non soltanto in campo. Le tre partite senza gol in Serie A non sono un problema, sa che quando si sbloccherà nessuno riuscirà più a fermarlo. Gli è già successo, specie negli ultimi anni.

Anche nel giorno della sua presentazione Cristiano Ronaldo ha ribadito il concetto: "La Serie A e la Juventus sono una sfida per me, e io adoro le sfide". Quello d'altronde è il modo migliore per mettersi sempre in mostra, per sentirsi il migliore e dimostrarlo in continuazione anche agli altri.

Non un caso quindi che Cristiano Ronaldo a Torino faccia tendenza. Con la sua mentalità sta trascinando tutta la squadra. Ormai in casa Juventus con CR7 si è aperta una tradizione: al termine degli allenamenti il portoghese organizza dei mini-tornei, delle mini-sfide. E la competizione fra i bianconeri è sempre alle stelle, anche se l'atmosfera è rilassata.

Vota anche tu! Cristiano Ronaldo sarà capocannoniere della Serie A? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Cristiano Ronaldo sarà capocannoniere della Serie A? Condividi





Juventus, Cristiano Ronaldo e le sfide ai compagni a fine allenamento

Un giorno, dunque, Cristiano Ronaldo sfida i compagni sui cross, il giorno dopo tocca ai tiri dal limite dell'area, poi le punizioni, poi i rigori. Ogni giorno un gioco nuovo. E il portoghese non si accontenta del secondo posto, nemmeno in occasioni del genere. Tanto che quando vince rende pubblica la cosa sui social. Anche questo è un modo per scherzare e fare gruppo.

Quest'abitudine Cristiano Ronaldo ce l'aveva anche a Madrid. Lì era solito sfidare gli amici Marcelo e Benzema. Nel ritiro del Portogallo CR7 ha sfidato per ore i compagni sulle punizioni. Risultato? Gol alla Spagna da calcio da fermo. D'altronde Ronaldo vive così, perennemente in competizione con tutti e anche per se stesso. È così che si diventa i migliori al mondo.