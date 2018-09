Ancora Messi sul Mundo Deportivo: il numero 10 argentino ha voluto fissare gli obiettivi per la stagione appena iniziata e dopo il Doblete dell'anno scorso, il suo Barcellona ha chiaramente nel mirino la vittoria in Champions League.

Il Corriere dello Sport cerca di strigliare Inter, Roma, Napoli, Lazio e Milan. Le 5 squadre che potrebbero insidiare la Juventus per lo Scudetto sono già in ritardo in classifica dai bianconeri, primi a punteggio pieno con 9 punti.

Non sono solo questi gli argomenti che troviamo sulle prime pagine della rassegna stampa di oggi: Mancini lancia un appello ai club italiani, mentre Messi parla degli obiettivi della stagione e della decisione del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo di lasciare il Real Madrid per approdare alla Juventus.

Dopo 3 settimane ricche di emozioni e sorprese, il campionato italiano si ferma per la prima sosta di questa stagione dedicata alle partite delle Nazionali che in questi giorni inaugureranno la prima edizione della Nations League.

