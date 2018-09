Cristiano Ronaldo alla Juventus, Messi: "Non credevo lasciasse il Real Madrid"

The Best FIFA 2018: Cristiano Ronaldo, Modric e Salah, è lotta a tre

Al Barcellona ho tutto, gioco da 13 anni nella migliore squadra del mondo e in una delle città più belle del mondo. I miei figli sono nati in Catalogna e non voglio andare da un'altra parte

Per noi è arrivato il momento di vincere, sono tre anni che veniamo eliminati ai quarti e la sconfitta contro la Roma nell'ultima stagione ci ha fatto male per come è arrivata. Abbiamo una squadra spettacolare, quest'anno vogliamo vincere

Per la Champions c'è anche il Barcellona che non vince la competizione da 3 anni:

Non credevo che Cristiano Ronaldo lasciasse il Real Madrid, non immaginavo cambiasse squadre e anddasse alla Juventus. Lo volevano tante squadre e la Juve era quello meno quotata. Credo sia andato in un'ottima squadra

Il fuoriclasse argentino parla per la prima volta del trasferimento del portoghese in bianconero.

