Tutto sotto gli occhi di sua madre Georgina, presente a bordo campo. Una minima consolazione per i tifosi della Juventus che in attesa del primo gol di Cristiano Ronaldo possono almeno godersi le prodezze del figlio.

Per fortuna però, a "tenere alto il nome della famiglia" ci sta pensando suo figlio Cristiano Ronaldo Jr che ieri ha esordito con la maglia dei pulcini vinta 5-1 Juventus contro il Lucento dimostrando di essere in un periodo di forma forse superiore a quello del padre.

Nelle 3 vittorie in 3 partite di campionato della Juventus, l'unico neo che si può trovare riguarda senza dubbio il mancato gol di Cristiano Ronaldo . Il portoghese è sempre stato propositivo contro Chievo, Lazio e Parma ma non ha ancora trovato la rete in bianconero.

Mentre l'ex fenomeno del Real Madrid non ha ancora trovato la sua prima rete in bianconero, Cristiano Ronaldo Jr. cala il poker giocando con l'Under 9.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK