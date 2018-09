Oltre ai lungodegenti come Verratti - che manca in Azzurro dalla sconfitta contro l'Argentina a marzo - Conti e Spinazzola, si sono aggiunti agli indisponibili anche De Sciglio e Florenzi. Tra le novità spiccano Zaniolo, Biraghi e Lazzari.

Adesso si fa (quasi) sul serio, stop agli esperimenti, è ora di crescere per davvero. Per le due sfide di Nations League, in programma prima contro la Polonia - venerdì 7 settembre, ore 20.45 a Bologna - e poi contro il Portogallo - lunedì 10 settembre, ore 20.45 a Lisbona - privo di Cristiano Ronaldo, che ha preferito concentrarsi sulla nuova esperienza alla Juventus, Mancini ha convocato i seguenti giocatori :

La voglia è tanta, appunto, e l'occasione della Nations League è ghiotta. Non avrà magari il fascino di una Coppa del Mondo, d'accordo, però giocatori, staff e anche tifosi sembrano aggrapparsi alla nuova chance per avviare insieme una difficile risalita.

