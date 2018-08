Ufficiale la composizione dei nove raggruppamenti: i pugliesi nel girone I, mentre i romagnoli ripartono dal gruppo F. Irpini nel girone G con il Latina.

Luca Guerra

Quarta serie a chi? Chiedetelo ai tifosi di Avellino, Bari e Cesena, le tre nobili decadute che a luglio sono state estromesse dalla Serie B per il mancato rispetto dei parametri economici e normativi e oggi sono costrette a ripartire dal dilettantismo. Un'estate a tinte horror quella di irpini, pugliesi e romagnoli, che oggi hanno conosciuto i nomi delle loro prossime avversarie nel campionato di Serie D.

Con un comunicato ufficiale la LND ha infatti ufficializzato nel pomeriggio la composizione dei nove gironi: 168 le formazioni iscritte ai nastri di partenza, per una formula che prevede la presenza di sei gruppi da 18 squadre e tre da 20. Tra le stelle polari seguite dal presidente Cosimo Sibilia e dell'avvocato Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale, la tutela dei vari derby e l'ordine pubblico. Un mix che ha prodotto combinazioni affascinanti e inedite, seppur unite a qualche critica per la suddivisione dei raggruppamenti. Tra 168 società, però, era difficile immaginare che non ci fossero scontenti.

Scorrendo l'elenco delle partecipanti alla Serie D 2018/2019, le formazioni con gloriosi trascorsi tra i professionisti non mancano: nel girone B ci sono Mantova e Como, mentre nel girone D sarà derby tra Modena e Reggio Audace, l'ex Reggiana. Per Avellino e Bari, come confermato dalla Lega Nazionale Dilettanti in una nota ufficiale, sono stati adottati dei parametri particolari, legati all'ordine pubblico da garantire sui campi.

Per quanto riguarda Avellino e Bari, rispettivamente inseriti nei gironi G e I, la loro collocazione è stata individuata sulla scorta delle informative ricevute dagli Organismi Nazionali preposti all’ordine pubblico e considerando la loro vicinanza rispetto alle regioni di appartenenza.

Serie D, i gironi di Avellino, Bari e Cesena: stagione al via il 16 settembre

Il fischio d'inizio della stagione 2018/2019 è fissato per il 16 settembre: i fari di giornata erano puntati in buona parte sulla SSC Bari di Aurelio De Laurentiis. I pugliesi, passati dal sogno Serie A alla D, saranno nel girone I con club di blasone come Nocerina e Messina. La rappresentanza siciliana è notevole, con ben 8 squadre ai nastri di partenza, mentre il team di Cornacchini non giocherà derby con altri club pugliesi, tutti inseriti nel gruppo H. Folta la truppa calabrese, con Castrovillari, Cittanovese, Locri, Palmese, Roccella nel girone.

Sarà invece composto da 20 squadre il girone F, dove è inserito il Cesena reduce dal fallimento, che nel proprio calendario dovrà percorrere oltre 300 chilometri di dorsale adriatica. Quattro le corregionali del team bianconero inserite in tabellone: dal Forlì alla Sammaurese fino a Santarcangelo e Savignanese. A completare il gruppo ci sono sei marchigiane (Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese), sette abruzzesi (Avezzano, Francavilla Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco, Vastese) e tre molisane (Città di Campobasso, Isernia, Olympia Agnonese).

Del trio di team scesi dalla Serie B agli inferi dei Dilettanti, l'Avellino è l'ultima squadra in ordine temporale ad essere stata inserita nel calendario di Serie D: il 7 agosto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso degli irpini contro il no della Figc della domanda di iscrizione al campionato cadetto per il mancato rispetto delle norme sulla fideiussione. I lupi ripartiranno dal girone G, che unisce Lazio e Campania: affascina la sfida al Latina, altro team con recenti trascorsi in Serie B, mentre un recente passato tra i pro lo hanno anche Lupa Roma e Cassino. Tutti pronti a scendere in campo tra 17 giorni, con un occhio al Collegio di Garanzia del Coni del prossimo 7 settembre, chiamato a esprimersi sull'eventuale ripristino del format a 22 squadre in B: in caso di esito positivo, non è escluso che il calcio italiano assista a un'altra rivoluzione. Ecco i nove gironi della Serie D 2018/2019: