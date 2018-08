FIFA 19, The Journey Champions: la storia di Alex Hunter si fa in tre

FIFA 19, The Journey Champions: la storia di Alex Hunter si fa in tre

Probabilmente la rivelazione più importante su questa modalità di FIFA 19 è il fatto che quella di quest'anno segnerà la fine della storia di Alex Hunter . Il giocatore è appena passato al Real Madrid e ha come principale obiettivo quello di vincere la Champions League con i Blancos. Nel gameplay mostrato, il nostro personaggio entra al posto di Benzema in una partita del torneo europeo più prestigioso.

A farla da padrone è stata la rivelazione delle novità legate alla modalità "Il Viaggio: Campioni", cioè la campagna narrativa in single player introdotta nel franchise 3 anni fa e che quest'anno si è arricchita di nuovi dettagli come la possibilità di scegliere altri 2 personaggi oltre all'ormai noto Alex Hunter: sua sorella Kim e Danny Williams.

Pochi giorni fa si è tenuta a Colonia la GamesCom 2018, la maggiore manifestazione sul mondo dei videogiochi in Europa. E per l'occasione EA Sports ha mostrato ulteriori novità ufficiali che aspettano tutti quanti i giocatori.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK