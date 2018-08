I giornali di oggi si concentrano sulle vittorie di Juventus e Napoli nei due anticipi di ieri contro Lazio e Milan.

La seconda giornata del campionato italiano 2018/2019 si deve ancora chiudere eppure possiamo dire di aver già assistito a diverse partite spettacolari, a cui vanno aggiunti i due anticipi del sabato che si sono disputati ieri sera.

Alle ore 18:00 c'è stato il debutto casalingo dei campioni in carica della Juventus contro la Lazio, in cui i bianconeri hanno avuto la meglio per 2-0. Alle 20:30 invece si è giocato un bellissimo Napoli-Milan terminato 3-2 per i padroni di casa che hanno vinto in rimonta dopo essere andati in svantaggio di 2 reti dai rossoneri.

Sono i risultati del sabato di Serie A a dominare i titoli dei giornali sportivi italiani della nostra rassegna stampa di oggi, mentre in Spagna ci si concentra sulle partite di campionato di Barcellona e Real Madrid.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Juve sempre al Max, Napoli è già Re Carlo"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata ai risultati dei due anticipi validi per la seconda giornata di campionato giocati ieri sera: la Juventus ha battuto la Lazio mentre il Napoli ha superato il Milan.

Corriere dello Sport: "Un Napoli da pazziare"

Il Corriere dello Sport si concentra sulle vittorie di Juventus e Napoli di ieri sera. La squadra bianconera ha battuto la Lazio con le reti di Pjanic e Mandzukic mentre i partenopei hanno superato il Milan trascinati da Zielinski.

Tuttosport: "Tutti fenomeni"

Anche Tuttosport dedica la sua apertura alla Juventus, che trova la sua seconda vittoria consecutiva nella seconda giornata di Serie A. I bianconeri hanno sconfitto la Lazio per 2-0 nel debutto casalingo in Serie A.

L'Équipe: "En toute complicité"

La rassegna stampa estera si apre con l'Équipe, che dedica la prima pagina alla vittoria del Paris Saint-Germain che è in testa alla Ligue 1 a punteggio pieno dopo 3 giornate. Ieri il PSG ha superato anche l'Angers.

As: "Courtois se va titular"

Il primo quotidiano sportivo spagnolo di oggi è As, che si concentra sul Real Madrid che questa sera farà il suo esordio in trasferta in questa Liga. La squadra di Lopetegui scenderà in campo stasera in casa del Girona con Courtois titolare.

L'apertura di Sport è dedicata al Barcellona che ieri ha giocato sul campo del Valladolid vincendo per 1-0 grazie a una rete di Dembélé e un gol annullato dal VAR agli avversari della squadra di Valverde.

Mundo Deportivo: "Dembelazo en el patatal"

Anche il Mundo Deportivo esalta la vittoria del Barcellona contro il Valladolid arrivata in una partita giocata su un campo di gioco in pessime condizioni, fortemente criticato dai catalani nelle interviste dopo la partita.

La rassegna stampa di oggi termina con la prima pagina di Marca che in taglio alto si proietta all'impegno di questa sera del Real Madrid mentre col titolo principale parla della vittoria del Barcellona "aiutato" dal VAR che ha annullato la rete del pareggio del Valladolid.