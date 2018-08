Dopo il fischio finale però Bonucci è andato come sempre insieme alla squadra a festeggiare la vittoria sotto la curva ed è rimasto più a lungo dei suoi compagni per salutare i tifosi, quasi chiedendo scusa. Pace fatta fra il difensore della Nazionale e i sostenitori della Juventus? Solo il tempo potrà dirlo.

L'ex difensore del Milan è tornato alla Juventus dopo un anno passato in rossonero ma alcuni tifosi non gli hanno perdonato la partenza improvvisa della scorsa estate e lo hanno dimostrato con qualche fischio durante la partita.

Juventus-Lazio non è stato soltanto il debutto casalingo dei bianconeri e di Cristiano Ronaldo in questa Serie A, ma anche il giorno del ritorno di Leonardo Bonucci a Torino con la maglia della Vecchia Signora.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK