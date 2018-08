Serie A, Pippo Inzaghi e la telefonata di Lotito: "Vi dico di cosa parlavano"

Per noi del Bologna quella telefonata è un complimento. In quella conversazione si parlava dello staff fisioterapico perché la Lazio voleva un mio fisioterapista

Di cosa parlavano Claudio Lotito e Simone Inzaghi in quella telefonata diventata ormai celebre? Risponde Pippo Inzaghi, tirato in ballo nella conversazione in questione che aveva come tema lo staff medico.

