Il polacco ribalta la partita con una grande doppietta. Nei rossoneri spicca Bonaventura, partita negativa di Biglia e Ricardo Rodriguez.

183 condivisioni

25 ago 2018 di Daniele Minuti

Il secondo sabato di Serie A ci ha regalato il secondo anticipo serale di lusso consecutivo, con il Napoli che dopo aver giocato contro la Lazio la settimana scorsa ha ospitato il Milan di Rino Gattuso al suo esordio in questo campionato.

La sfida fra partenopei e rossoneri è stata spettacolare come da previsione, terminando con un fantastico 3-2 per i padroni di casa che hanno ancora avuto una volta una bella reazione dopo l'iniziale svantaggio di 2 reti firmate da Bonaventura e Calabria.

I due migliori in campo sono stati certamente Zielinski e Allan: il primo è autore della doppietta che ha portato il Napoli al pareggio mentre il brasiliano è stato come al solito inarrestabile e ha dato l'assist a Mertens che ha regalato alla sua squadra la seconda vittoria consecutiva in Serie A.

Getty

Serie A, le pagelle di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Hysaj 5,5, Albiol 5,5, Koulibaly 6, Mario Rui 6 (73' Luperto 6); Allan 7, Hamsik 5,5 (63' Mertens 6,5), Zielinski 7,5 (72' Diawara 6,5); Callejon 5,5, Milik 6, Insigne 5,5.

Milan (4-3-3): Donnarumma 6; Calabria 6 (71' Laxalt 6), Musacchio 6,5, Romagnoli 6, Rodriguez 5,5; Kessié 6, Biglia 5 (58' Bakayoko) , Bonaventura 7 (81' Cutrone s.v.); Suso 6,5, Higuain 6, Borini 5,5.

I migliori

Bonaventura - 7

Solo per la bellezza del gol il centrocampista rossonero meriterebbe un voto alto: la sforbiciata di esterno che trafigge Ospina vale il prezzo del biglietto. Ma l'ex Atalanta non si limita alla magia dell'1-0, dando molta qualità alla sua squadra specialmente nel primo tempo, esattamente quello che gli chiede Gattuso da mezz'ala.

What a goal from Jack Bonaventura! #GB5 hits a sensational volley assisted by @borinifabio29! GET IN! ⚽️

Grande gol al volo del nostro Jack di ❤️🖤 su assist di Fabio Borini! Dai ragazzi! #NapoliMilan pic.twitter.com/1tYgo2lFLq — AC Milan (@acmilan) August 25, 2018

Allan - 7

L'uomo ovunque di questo Napoli, pressa qualsiasi avversario che gli si avvicina e nel secondo tempo ha ancora più birra di tutti e lo dimostra grazie all'assist che permette a Mertens di mettere dentro la rete del definitivo 3-2.

Zielinski - 7,5

Dopo un primo tempo poco convincente, il polacco sale in cattedra nel momento più difficile con la sua squadra sotto di 2 gol. La splendida doppietta nel giro di un quarto d'ora cambia la partita, con la seconda rete che è un gioiello.

I peggiori

Biglia - 5

Nel debutto in questa Serie A il Milan mostra un possesso palla a tratti quasi sorprendente ma il suo regista è il peggiore del suo reparto. Qualche errore di troppo che mette a rischio la difesa e la sostituzione al 58esimo sono le prove che non è ancora in condizione.

58' Biglia is off and replaced by @TimoeB08 / Esordio in rossonero per #TB14 #NapoliMilan 1-2 — AC Milan (@acmilan) August 25, 2018

Ricardo Rodriguez - 5,5

Il più in difficoltà del reparto arretrato: positivo per quanto riguarda la gestione del pallone (pur prendendosi qualche rischio) ma il primo e soprattutto il terzo gol del Napoli arrivano dal suo lato. Male sulla verticalizzazione di Diawara per Allan che porta alla rete di Mertens.