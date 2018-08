Serie A, Allegri: "Vinto uno scontro diretto". E su Cristiano Ronaldo...

Ha dialogato più con Bernardeschi perché gioca in verticale, come Dybala e Douglas Costa. Khedira e Matuidi invece fanno un gioco diverso. Cristiano è con noi solo da pochi giorni, parliamo di un giocatore e un ragazzo intelligente che sta cercando di capire quanto diverso sia il nostro calcio da quello spagnolo. Oggi ha lavorato bene anche in fase difensiva, poi è normale che tutti vogliono che segni. In occasione del gol Mandzukic il pallone gli è rimbalzato sul piede. Sono contento di quello che ha fatto

Rispetto alla prima giornata è stata una gara diversa, è cambiato l'impatto fisico e a inizio partita sembrava avessimo fretta. Oggi c'era il rischio che l'entusiasmo per la prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium si trascinasse tutto dietro, così è stato. Dovevamo palleggiare di più e pazientare, giocare meglio tra le linee ma quando non c’è Dybala la cosa ci viene più difficile. Dopo abbiamo fatto bene, concesso poco e creato diverse situazioni. Sono contento, era una partita importante, uno scontro diretto

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK