Dei sei uomini offensivi dei gialloneri il più alto è Wolf con i suoi 185 centimetri. Velocità ed esplosività non mancano, ma di testa non segna nessuno.

25 ago 2018 di Elmar Bergonzini

I nani più alti del mondo. Può sembrare un ossimoro, ma è effettivamente così. Il Borussia Dortmund sta cercando di chiudere la finestra di calciomercato (in Germania si può acquistare fino al 31 agosto) con un colpo in attacco. Serve un attaccante centrale. Sembra vicina alla conlcusione la trattativa per Alcacer, anche lui però non risolverebbe il problema altezza.

Al momento l'attacco del Borussia Dortmund è composto dai sei giocatori offensivi (fra esterni d'attacco nel 4-3-3 e centrali). Solo Wolf, appena arrivato dall'Eintracht Francoforte, è infatti alto 185 centimetri. Tutti gli altri meno. Compreso Alcacer, alto appena 176 centimetri. E questo impedisce ai gialloneri di essere pericolosi di testa.

L'anno scorso, infatti, il Borussia Dortmund ha segnato appena 4 gol di testa in tutto il campionato. Delle altre 17 squadre della Bundesliga solo il Bayer Leverkusen ha fatto peggio (appena due centri). Difficile sia un caso. Anche su calcio da fermo i gialloneri hanno faticato: solo due volte da angolo o punizione è scaturito un gol. Nessuno ha fatto peggio.

Borussia Dortmund, Favre si affida a un attacco di “nani”

Tolto Wolf, che fra l'altro gioca sull'esterno (a destra) e raramente è nel cuore dell'area di rigore, gli altri giocatori offensivi del Borussia Dortmund non arrivano dunque ai 185 centimetri d'altezza. Gli altri che compongono il reparto offensivo dei gialloneri sono dei piccoletti (si fa per dire): Marco Reus (1,80m), Maximilian Philipp (1,83m), Christian Pulisic (1,73m), Jaden Sancho (1,80m) Jacob Bruun Larsen (1,83m).

Evidentemente Favre vuole sfruttare la rapidità e gli scambi nello stretto. Dal punto di vista tecnico, infatti, il Borussia Dortmund ha poco da invidiare a tutte le altre squadre. E non solo in Germania. Eppure un'alternativa un po' più fisica farebbe sicuramente comodo. Un gigante da schierare lì, in mezzo ai nani più alti del mondo.