Sono state ufficializzate dall'Associazioni Italiana Arbitri le designazioni per la seconda giornata di Serie A. A dirigere l'anticipo di sabato 25 agosto alle 18 tra Juventus e Lazio sarà Irrati, il big match serale Napoli-Milan (in programma sabato alle 20.30) sarà invece affidato a Paolo Valeri di Roma. E ancora, in Fiorentina-Chievo fischierà Abisso, Mazzoleni arbitrerà Inter-Torino. Roma-Atalanta di lunedì sera sarà affidata invece a Michael Fabbri di Ravenna. Di seguito tutte le altre designazioni.

