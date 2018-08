Il titolo calcistico targato Konami si prepara al rilascio sui mercati forte di tante partnership importanti e diverse novità sul gameplay. Basterà a spodestare FIFA?

6 ore fa di Massimiliano Rincione

PES 19 tenta il colpo grosso. Il titolo calcistico targato Konami si prepara all'uscita sul mercato con un mese d'anticipo rispetto ai rivali di FIFA. Il brand Pro Evolution Soccer proverà a rilanciarsi con un nuovo tipo di gameplay, che nei piani degli sviluppatori sopperirà alle mancanze di una edizione orfana di Champions ed Europa League. Rivoluzione sotto tanti settori per il videogame nipponico, che ha stretto diverse partnership importanti e ne ha confermato altre come quelle con Barcellona, Inter, Schalke 04, Liverpool, Monaco e Milan.

AC Milan & @Konami continue together! 🔴⚫

Ready to play a new season on @officialpes? 🎮

Milan e Konami ancora insieme! 🔴⚫

Pronti a giocare questa nuova stagione su #PES2019? 🎮 pic.twitter.com/fQy9GhYBma — AC Milan (@acmilan) August 22, 2018

Grafica veramente a cinque stelle per PES 19, con il FOX Engine - motore grafico brevettato dalla Kojima Productions di Hideo Kojima e che deve il suo nome alla saga Metal Gear Solid - che si conferma ancora una volta una spanna sopra a tutte le concorrenti. Importantissimi i miglioramenti sotto l'aspetto delle dinamiche di gioco, con i calciatori che parono aver finalmente perso quei residui di movimento a croce in favore di una corsa più fluida e dinamica. Cambierà anche la Master League, vero e proprio punto di forza del titolo durante gli anni in cui spadroneggiava come gli spartani in tempo di guerra tra le consolle di sesta generazione.

Restyling completo anche per quanto riguarda le meccaniche di tiro ed il controllo di palla, con il First Touch Impact che offrirà dinamiche decisamente più realistiche. Poi, ovviamente, si passa ad un dettaglio massimo per tutti quei calciatori protagonisti di un face scan - che siano essi militanti in un club partner o meno -, che potranno vantare delle esultanze personalizzate e fedeli alla realtà. Importante punto a favore del titolo Konami sarà anche il fattore stanchezza, con la fatica che sarà visibile durante le varie partite ed i calciatori che potranno chiedere direttamente il cambio. Proprio i subentri vedranno anche l'esordio della sostituzione veloce, meccanismo già introdotto dai rivali di FIFA e che permetterà di apportare modifiche al proprio 11 senza andare in pausa.

PES 19: i cambiamenti su My Club

PES 19 che già prima dell'uscita promette diversi cambiamenti per il My Club, vero e proprio anello debole del titolo fino ad ora. La modalità online che avrebbe teoricamente dovuto osteggiare FUT si è rivelata al momento un flop, e per questo Konami ha deciso di cambiare diverse cose tra cui il sistema d'assegnamento dei calciatori. Via dunque la lotteria dei palloni, i cui vari colori indicavano la rarità del giocatore che si sarebbe potuto trovare, dentro uno stile di pack opening già molto congeniale ai videogiocatori di tutto il mondo.