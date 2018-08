L'ex giocatore ecuadoregno, ricordato dai tifosi umbri come "Nine", ha deciso di aprire un'azienda familiare di food e beverage iniziando così una nuova carriera da imprenditore.

Il Perugia e i suoi tifosi ricorderanno sicuramente Ivan "Nine" Kaviedes, l'attaccante classe 1977 divenuto il primo ecuadoregno a sbarcare sui campi di Serie A. Orfano di entrambi i genitori, sin da piccolo mise in mostra le sue grandi doti offensive e una grande tecnica che lo portarono a segnare 43 reti in 34 partite nel campionato del suo paese, suscitando così l'interesse di molte società. Nel 1999 fu proprio l'allora presidente della società umbra Luciano Gaucci a portarlo in Italia.

Kaviedes però deluse le aspettative e collezionò in quella stagione solamente 14 presenze e 4 gol (3 a Juve, Inter e Sampdoria). In Umbria lasciò il segno non tanto per le prestazioni sportive ma soprattutto per il suo fare da latin lover, la sua passione per le donne e le serate notturne. Per questa serie di motivi dopo solo un anno Gaucci decise di cederlo in Spagna, al Celta Vigo. Da quel momento per il calciatore sudamericano iniziò un girovagare tra diverse società, tra cui Porto e Crystal Palace, per poi finire la carriera lì dove ebbe inizio, in Ecuador.

Sparito dalla scena calcistica mondiale, eccolo che è ricomparso. Ma questa volta a far parlare di lui non è il pallone, né tantomeno le sue scorribande notturne o i problemi di droga. A 40 anni infatti Kavedies ha deciso di intraprendere una nuova carriera che non ha niente a che fare con il mondo dello sport: ha aperto il D'Kaviedes Papas e Hamburgesas, una catena di fast food. L'ex giocatore lo ha annunciato con un post su Instagram che recita: