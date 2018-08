• • Dicono che la vita sia fatta di opportunità, che sia tutto nelle nostre mani, che qualsiasi cosa accadrà, nel bene e nel male, sarà sempre merito o colpa nostra. Ne sono convinto, sono convinto che tanto sia nelle nostre mani, ma non tutto. Sono convinto che tanto stia anche nelle persone. In quelle persone che pacate e silenziose ci accompagnano lungo il nostro percorso, è per voi il grazie più grande, il più sentito. A tutti i tifosi del grifo, per le emozioni che siete riusciti a trasmettermi, per la pelle d’oca ad ogni boato della curva nord, per l’affetto che avete sempre mostrato nei miei confronti, per avermi accolto, perdonato, spinto ed aiutato, a voi va il mio augurio più grande. A tutti i miei compagni, per aver creduto in me, fin dal primo giorno (facciamo dal secondo), per avermi fatto crescere, per avermi sempre dedicato una parola di conforto, per essermi stati vicini, in ogni momento. Grazie, grazie di cuore. Al direttore Goretti, e al presidente Santopadre. A Paolo e Manuel. A Siracusa. A Papà, Mamma e Marti. Non so cosa riuscirò a fare nella mia vita, lo scopriremo. Ma questa opportunità, la devo anche a voi tutti. Grazie. #perugia #grifo #serieb #seriea #siracusa #allallelli #tmpsoccer #picoftheday #curvanordperugia #grazie

