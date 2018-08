I nerazzurri vengono sconfitti dal Sassuolo che si impone grazie al gol di Berardi su rigore. In testa alla classifica, in virtù della differenza reti, c'è l'Empoli.

Dopo l'estate più brutta di sempre per i tifosi italiani (sì, parliamo dei Mondiali) è finalmente ricominciata la Serie A. La Juventus, seppur faticando, ha vinto in casa del Chievo Verona segnando subito tre gol: i bianconeri hanno già il miglior attacco del torneo. Bene anche la Roma che, trascinata da Kluivert, sfonda nel finale e batte il Torino in trasferta con il gol meraviglioso di Edin Dzeko.

La vittoria più pesante della giornata è però quella del Napoli, capace di imporsi per 2-1 in casa della Lazio. La squadra di Ancelotti ha avuto la meglio grazie ai gol di Milik, preferito a Mertens dal primo minuto, e di Insigne. Ha invece mostrato sempre gli stessi limiti difensivi la Lazio, implosa quando i partenopei hanno alzato il ritmo.

Bene anche le neopromosse in Serie A: il Parma ha pareggiato 2-2 con l'Udinese al Tardini e l'Empoli, mostrando un bel calcio come fatto anche l'anno scorso in B, ha invece vinto contro il Cagliari. Partita tirata e tesa quella fra Bologna e Spal: il derby finisce 0-1 con il gol di Kurtic. Domani il posticipo fra Atalanta e Frosinone (ore 20:30).

Serie A, i risultati della 1^ giornata

Chi ha deluso è la nuova Inter di Spalletti. I nerazzurri sono stati sconfitti per 1-0 dal Sassuolo. Ha deciso la partita un rigore trasformato da Berardi dopo un fallo commesso da Miranda. Naturale che la squadra milanese, che in estate ha cambiato tanto, abbia bisogno di tempo per trovare l'amalgama, ma le dirette concorrenti per la Champions League hanno vinto tutte. Rinviate, a causa della tragedia che ha colpito Genova, sia Sampdoria-Fiorentina che Milan-Genoa.

Chievo-Juventus 2-3

Lazio-Napoli 1-2

Torino-Roma 0-1

Bologna-Spal 0-1

Empoli-Cagliari 1-0

Parma-Udinese 2-2

Sassuolo-Inter 1-0

Milan-Genoa rinviata

Sampdoria-Fiorentina rinviata

Atalanta-Frosinone domani(ore 20:30)

La classifica dopo la 1^ giornata

La classifica della Serie A è presto fatta. Dopo la prima giornata infatti i calcoli non sono particolarmente difficili. Per la differenza reti (+2) l'Empoli è primo in Serie A, per i gol (3) fatti la prima in classifica fra quelle con differenza reti di +1 è la Juventus.

1 Empoli 3 Punti

2 Juventus 3 Punti

3 Napoli 3 Punti

4 Roma 3 Punti

5 Spal 3 Punti

6 Sassuolo 3 Punti

7 Udinese 1 Punto

8 Parma 1 Punto

9 Frosinone 0 Punti

10 Atalanta 0 Punti

11 Milan 0 Punti

12 Genoa 0 Punti

13 Fiorentina 0 Punti

14 Sampdoria 0 Punti

15 Chievo 0 Punti

16 Lazio 0 Punti

17 Bologna 0 Punti

18 Inter 0 Punti

19 Torino 0 Punti

20 Cagliari 0 Punti

Le partite del prossimo turno

Nella seconda giornata di Serie A ci sarà l'esordio di Cristiano Ronaldo nello stadio della Juventus. I bianconeri giocheranno ancora l'anticipo delle 18 di sabato pomeriggio, questa volta contro la Lazio. In serata si sfideranno Napoli e Milan al San Paolo. L'Inter deve riscattarsi in casa contro il Torino, la Roma ospiterà l'Atalanta lunedì sera.