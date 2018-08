L'argentino sarà l'unico nuovo acquisto giallorosso (insieme a Olsen) a partire titolare. Mazzarri si affida alla coppia d'attacco Iago Falque-Belotti.

40 minuti fa

La Serie A 2018/2019 è partita col botto grazie a due anticipi molto emozionanti come Chievo-Juventus e Lazio-Napoli, ma oggi tocca anche alle altre big esordire e ad aprire la domenica di campionato sarà la Roma in casa del Torino alle ore 18:00.

Nonostante l'ennesima rivoluzione estiva in casa giallorossa sul calciomercato, nelle probabili formazioni per la partita dell'Olimpico di Torino si nota che Di Francesco proverà ad affidarsi alla "vecchia guardia" dando il tempo ai nuovi acquisti di inserirsi.

Dei tantissimi volti nuovi arrivati a Trigoria nell'ultima campagna acquisti infatti dovrebbero giocare soltanto Olsen (visto che dei portieri dell'anno scorso non è rimasto nessuno) e Javier Pastore che torna a giocare in Serie A dopo ben 7 anni dalla sua ultima presenza nel campionato italiano con la maglia del Palermo.

Serie A, probabili formazioni di Torino-Roma

A dirla tutta le probabili formazioni vedono pochi nuovi acquisti anche in casa del Torino: i colpi dell'ultimo giorno Zaza e Soriano infatti sono arrivati troppo tardi e Mazzarri si affiderà al suo classico 3-5-2 inserendo solo Izzo e Meitè. La coppia d'attacco è Iago Falque-Belotti.

I ragazzi di Di Francesco scenderanno in campo con il 4-3-3 e il tridente offensivo sarà composto da Under, Dzeko ed El Shaarawy. Pastore gioca da mezz'ala componendo il reparto mediano con Strootman e De Rossi (anche se rimane la tentazione Cristante). Debutto da titolare per Olsen.

Ecco dunque le probabili formazioni di Torino-Roma, in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Torino. La partita sarà visibile agli abbonati Sky su Sky Sport Serie A, canale 202 del decoder.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Le quote dei bookmakers

La squadra giallorossa è data al momento favorita dai bookmakers che quotano la vittoria dei giallorossi a 2,00 mentre sia il pareggio che il successo del Torino sono fissati a 3,50. Il risultato più probabile è ritenuto l'1-1 che è dato a 6,50 davanti all'1-2 offerto a 8,50. L'Over 2.5 è molto basso, a 1,60.

Per quanto riguarda i marcatori, i due nomi che spiccano sono ovviamente quelli dei numeri 9 delle squadre: i gol di Belotti e Dzeko sono quotati a 2,70 e 2,00 (la prima marcatura nella partita è data a 5,00 per entrambi). Occhio anche a Iago Falque e Under, le cui reti sono fissate a 3,00 e 2,80. La marcatura all'esordio per Pastore invece è quotata a 4,00.