I padroni di casa punteranno sul loro assetto classico ma devono fare a meno di Lucas Leiva titolare, per questo il nuovo acquisto Badelj partirà titolare. Immobile insostituibile. Ancelotti torna in Serie A ma rispetta quanto fatto da Sarri: l'unico cambio è Hamsik regista.

Per il debutto delle due squadre in questa Serie A ci si affiderà agli schemi che hanno portato entrambe a fare un campionato da protagoniste l'anno scorso: Inzaghi insiste sul 3-5-2 mentre Ancelotti conferma il 4-3-3 "stile Sarri".

