La rassegna stampa di oggi si chiude con la prima pagina di Marca, dedicata alla partenza della Liga. Oggi debutteranno i campioni del Barcellona, il Real Madrid invece scenderà in campo domani per l'esordio.

Anche il Mundo Deportivo si concentra sulla partita del Barcellona di questa sera. Alle 22:15 i catalani scenderanno sul rettangolo verde del Camp Nou per debuttare nella nuova edizione del campionato spagnolo. Spazio anche per il ritiro di Juan Carlos Navarro.

La prima pagina di Sport si proietta al debutto nel campionato spagnolo del nuovo Barcellona. I campioni in carica apriranno oggi la loro stagione in Liga nell'esordio casalingo contro il Deportivo Alaves.

Il titolo principale di As è dedicato a Luka Modric che rimarrà definitivamente al Real Madrid dopo la chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato in Serie A, con l'Inter che resterà solo una suggestione.

Alle 18:00 infatti scendono in campo i Campioni d'Italia in carica della Juventus, che debutta al Bentegodi nella partita che segnerà l'esordio di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato. La sera invece avremo un posticipo di lusso: Lazio-Napoli.

