L'esordio di Cristiano Ronaldo sul canale Sky Sport Serie A; Lazio-Napoli sarà la prima partita del campionato ad essere trasmessa su DAZN.

34 minuti fa di Paolo Gaetano Franzino

Un giorno all'inizio della Serie A 2018-19, anche se non è così scontato che sabato 18 agosto si giochi regolarmente. Stavolta non c'entra nulla la questione ripescaggi che tanto sta facendo discutere in B: i presidenti di Genoa e Sampdoria hanno chiesto e ottenuto il rinvio delle proprie partite per via dei funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi, programmati per sabato mattina alle 11.

La decisione della Lega, intenzionata a far disputare le altre otto gare, potrebbe potenzialmente essere estesa anche a tutti gli incontri della prima giornata, facendo slittare l'intero turno di campionato. Diversi sono i dirigenti favorevoli a quest'ipotesi, compreso il numero uno della Juventus Andrea Agnelli che, come svelato dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, si è detto d'accordo sul rinvio della gara contro il Chievo.

In questo modo, la Serie A inizierebbe direttamente con la seconda giornata di campionato, con la gara inaugurale che, invece di Chievo-Juventus, diverrebbe il big match tra i bianconeri e Lazio (sabato 25 agosto alle ore 18). Al momento, però, non sembra rappresentare uno scenario realistico lo slittamento degli otto incontri rimasti in programma. Vediamo allora dove sarà possibile seguirli in TV e in streaming.

GettyImages Dybala e Cristiano Ronaldo

Serie A: dove vedere la 1° giornata in TV e in streaming

Chievo-Juventus

Si gioca sabato 18 agosto alle ore 18. L'incontro inaugurale del campionato, nonché la prima gara ufficiale di Cristiano Ronaldo con maglia della Juventus, sarà visibile in TV su Sky Sport Serie A e in streaming attraverso l'app Sky Go, oppure su Now TV (previo abbonamento), con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Sarà possibile vedere l'incontro anche sulla pagina Facebook "Eleven Sports" (che la prossima giornata trasmetterà Inter-Torino), ma solo dal Regno Unito e dall'Irlanda.

Lazio-Napoli

Si gioca sabato 18 agosto alle ore 20.30. Sarà il primo match della Serie A a venire trasmesso su DAZN, la piattaforma streaming che si è divisa con Sky la programmazione del campionato. Come tutte le partite acquistate da Dazn, Lazio-Napoli sarà visibile sulle Smart TV (ma anche su tablet e smartphone) anche dagli abbonati Mediaset Premium, nonché da quelli di Sky che hanno aggiunto l'offerta DAZN al proprio pacchetto. Al commento ci saranno Pierluigi Pardo e l'ultima new entry in casa Perform, l'italo-argentino Mauro German Camoranesi.

GettyImages Subito un big match per Carlo Ancelotti, al ritorno in Serie A dopo nove anni

Torino-Roma

Si gioca domenica 19 agosto alle ore 18. La gara tra granata e giallorossi verrà trasmessa in TV su Sky Sport Serie A e in streaming attraverso l'app Sky Go, oppure su Now TV (previo abbonamento). Telecronaca di Riccardo Trevisani, ancora da definire chi sarà l'opinionista.

GettyImages Steven Nzonzi, ultimo colpo della Roma

Bologna-Spal

Si gioca domenica 19 agosto alle ore 20.30. Il derby emiliano tra Bologna e Spal verrà trasmesso in TV su Sky Sport 5 (canale 255) e in streaming attraverso l'app Sky Go, oppure su Now TV (previo abbonamento).

Empoli-Cagliari

Si gioca domenica 19 agosto alle ore 20.30. La sfida tra toscani e sardi verrà trasmessa in TV su Sky Sport 4 (canale 254) e in streaming attraverso l'app Sky Go, oppure su Now TV (previo abbonamento).

Parma-Udinese

Si gioca domenica 19 agosto alle ore 20.30. L'incontro tra ducali e friulani sarà visibile in streaming e sulle Smart TV dagli abbonati di DAZN, da quelli di Mediaset Premium e anche da quelli di Sky che hanno aggiunto l'offerta DAZN al proprio pacchetto. La gara verrà commentata da Ricky Buscaglia e Francesco Guidolin.

Sassuolo-Inter

GettyImages Lautaro Martinez

Si gioca domenica 19 agosto alle ore 20.30. L'incontro tra i neroverdi di De Zerbi e i nerazzurri di Spalletti sarà visibile in streaming e sulle Smart TV dagli abbonati di DAZN, da quelli di Mediaset Premium e anche da quelli di Sky che hanno aggiunto l'offerta DAZN al proprio pacchetto. La gara verrà commentata da Stefano Borghi e Roberto Cravero.

Atalanta-Frosinone

Si gioca lunedì 20 agosto alle ore 20.30. La sfida tra i bergamaschi reduci dall'Europa League e i ciociari gialloblu verrà trasmessa in TV su Sky Sport Serie A e in streaming attraverso l'app Sky Go, oppure su Now TV (previo abbonamento).