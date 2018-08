I francesi acquistano il difensore dallo Schalke. In Serie A arrivano Castillejo e Ospina (domani i rispettivi comunicati). Campbell e Zampano al Frosinone, Danilo al Bologna.

297 condivisioni

16 ago 2018 di Paolo Gaetano Franzino

Penultimo giorno di calciomercato in Serie A, con le squadre italiane a caccia del colpo last minute. È il Milan la società più attiva: i rossoneri prendono Samu Castillejo dal Villarreal e Diego Laxalt dal Genoa, cedendo a titolo definitivo Carlos Bacca al Sottomarino Giallo e Gianluca Lapadula ai rossoblù. L'esterno spagnolo viene acquistato per 25 milioni complessivi (3 per il prestito, 15 per l'obbligo di riscatto; i restanti 7 sono arrivati dal cartellino di Bacca), il terzino per 14 più 4 di bonus.

Nell'operazione Laxalt, il Genoa ha anticipato di una stagione il riscatto a titolo definitivo di Lapadula (11 milioni). Al momento, nonostante le firme, nessuna delle trattative citate è stata ufficializzata: lo diventeranno tutte nelle prossime ore, come lo sarà pure la cessione di Gabriel al Perugia. Il brasiliano ha comunque già rescisso il contratto che lo legava al Milan fino al 2019.

Non resta a guardare nemmeno il Napoli, che a ventiquattro ore dalla fine del calciomercato risolve il problema legato al portiere: con Meret e Karnezis ci sarà Ospina, estremo difensore della nazionale colombiana prelevato dall'Arsenal per 1 milione di prestito più 8 di diritto di riscatto, che diverrà obbligo se il Napoli dovesse vincere lo Scudetto. Anche in questo caso, per il comunicato della società partenopea bisognerà attendere domani, quando il giocatore terminerà le visite mediche.

GettyImages Il Napoli ha scelto Ospina

L'ufficialità più importante della giornata è dunque quella legata a Thilo Kehrer: l'ormai ex difensore dello Schalke, 28 presenze e 3 gol nell'ultima Bundesliga, passa per 37 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Festeggia il Bayern Monaco, che di conseguenza dovrebbe riuscire a trattenere in Baviera Jerome Boateng, obiettivo dichiarato del club francese.

Calciomercato: le ufficialità del 16 agosto in Serie A e all'estero

Ma il 16 agosto è stato anche il giorno del trasferimento di Joel Campbell dall'Arsenal al Frosinone. Un colpo affascinante, quello dei ciociari, alla pari dell'acquisto di Gervinho da parte del Parma che verrà ufficializzato nelle ultime ore di calciomercato. L'attaccante proveniente dal Costa Rica è reduce da una stagione negativa in cui, con la maglia del Betis, tra un infortunio al ginocchio e uno alla caviglia, ha disputato solo otto partite, mettendo a segno due reti. Non è l'unico rinforzo per il club laziale, che preleva l'ex Udinese Zampano in prestito dal Pescara (in Abruzzo va Matteo Ciofani a titolo definitivo).

GettyImages Joel Campbell, nuovo attaccante del Frosinone

L'Atalanta raggiunge l'accordo per Emiliano Rigoni dello Zenit: si tratta di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 15, che sarà ufficializzato domani. Il Sassuolo prende Marlon dal Barcellona (operazione da circa 6 milioni), manda Frattesi all'Ascoli e acquista anche Pinato, dal Venezia per 600mila euro, lasciandolo però in prestito al club veneto. Il Bologna prende Danilo dall'Udinese: il difensore, finito fuori rosa dopo un litigio con il ds Pradè, passa in rossoblu in prestito fino al prossimo 30 giugno, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il Cagliari cede Vasco Oliveira al Genoa e Caligara in prestito all'Olbia, lo stesso fa la Fiorentina con Hristov, che va alla Ternana. Il Parma dà Ramos al Trapani e Scavone al Lecce (che prende anche La Mantia dall'Entella), entrambi a titolo temporaneo. L'Ascoli ufficializza il bomber Matteo Ardemagni, svincolato dall'Avellino; Guarna rescinde con il Foggia.

Per quanto riguarda i campionati stranieri, l'Arsenal, oltre a Ospina e Campbell, cede pure Krystian Bielik, difensore dell'Under 23 passato al Charlton in prestito per un anno. Patrick Roberts è un nuovo giocatore del Girona: raggiunto l'accordo con il Manchester City. Laborde va al Montpellier dal Bordeaux, mentre al Saint-Etienne torna Cabella per 5 milioni: il centrocampista proveniente dal Marsiglia aveva già giocato con i biancoverdi nell'ultimo campionato. Chiudiamo con un ex Palermo: Matias Aguirregaray, in rosanero nella stagione 2011-12, dopo sei mesi in prestito al Las Palmas si trasferisce con la stessa formula dal Club Tijuana ai sauditi dell'Al Fateh.

GettyImages Remy Cabella

A seguire, tutti gli affari ufficializzati in giornata. In grassetto quelli che saranno ufficiali nelle ore a venire: