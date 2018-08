Leonardo non molla la presa e Lotito mostra disponibilità, ma l'ostacolo potrebbe stare nel fatto che i rossoneri puntano al prestito oneroso o alle contropartite tecniche.

un'ora fa di Alberto Casella

Non più tardi di una settimana fa, Claudio Lotito parlava di calciomercato e di Sergej Milinkovic-Savic senza peli sulla lingua:

Di certo non spingo per venderlo ma lo scorso anno rifiutai un’offerta da 110 milioni. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester United? 105 più cinque? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più forte. E sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito.

Pochi elementi, ma chiari: si tratta solo dai 120 milioni in su ed esclusivamente sulla base del contante. Leonardo è arrivato da poco al Milan ma sa come muoversi, conosce bene il nostro calcio e lo dimostra la svolta che ha dato al calciomercato rossonero. Dopo il capolavoro Higuain, ora si è messo in testa di affiancare al Pipita proprio il serbo della Lazio.

Il problema è solo trovare la formula giusta, e con Lotito non è mai una cosa semplice, soprattutto nei tempi giusti, visto che per quanto riguarda la Serie A le trattative chiudono venerdì. Si va avanti a tappe forzate, dunque.

Calciomercato Milan: incontro con Lotito per Milinkovic-Savic

Tappe forzate a cui, comunque, non si sottrae nemmeno Lotito: nel weekend, infatti, il presidente della Lazio ha accettato di incontrare a Cortina alcuni emissari del fondo Elliott. La proposta rossonera è partita includendo contropartite tecniche come Bonaventura, Montolivo e Borini, e di fronte al niet di Lotito ha virato sul finanziario: 40 milioni subito sotto forma di prestito oneroso, 80 al riscatto.

Il no è stato fermo quanto cortese e il presidente ha confermato la sua disponibilità a continuare a trattare col Milan, ma su altre basi. Leonardo deve inventarsi qualcosa per fare cassa in modo rapido sul calciomercato - difficile immaginare qualcosa di diverso dalle cessioni di Donnarumma e Suso - anche perché deve guardarsi dalla concorrenza di Real Madrid - la vicenda Modric non è ancora chiusa - e Juventus.