I tifosi chiedono il terzino del Real Madrid, operazione però difficilissima. Più probabile l'affare Bernat del Bayern Monaco. A centrocampo Rabiot è sempre un'idea.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

È finito il calciomercato della Juventus? Forse no. Spicca l’affare Cristiano Ronaldo, ma non solo. Emre Can, Cancelo, Bonucci. Ma attenzione all'ad Beppe Marotta, perché nell’ultima settimana potrebbe avere un altro grande colpo in canna.

Gli indizi parlano di un terzino sinistro o un mediano. Sogni e obiettivi concreti, i bianconeri studiano gli affari. C’è la suggestione Marcelo del Real Madrid: è Cristiano Ronaldo il primo sponsor del brasiliano a Torino. Difficile però che i Blancos si mettano a trattare dopo l’affare CR7. Sono ancora scottati.

Chi può essere un obiettivo di calciomercato vero per la fascia sinistra è Bernat del Bayern Monaco. Lo spagnolo, con il contratto in scadenza tra un anno, può rappresentare l’affare last minute per accontentare le ultime richieste del tecnico Allegri. E poi, in fondo alla lista dei desideri, c’è Sergej Milinkovic-Savic, sempre più blindato dalla Lazio.

Calciomercato Juventus, suggestioni e obiettivi: ci sarà un altro colpo

Partiamo dalla suggestione di calciomercato più intrigante per la Juventus: Marcelo. È un nome che fa letteralmente impazzire i tifosi bianconeri. È un super amico di Cristiano Ronaldo, ma l’affare va oltre i sentimenti. Il 30enne brasiliano, con il contratto in scadenza nel 2022, ha una clausola da 400 milioni di euro. Vero, questa sessione di mercato ha fatto vedere cose incredibili (CR7 alla Juventus, appunto, è un’opera straordinaria firmata Marotta e Paratici), ma questa volta l’affare, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, sembra proprio impossibile.

Stesso discorso per Milinkovic-Savic della Lazio. Patron Lotito spara sempre alto: 120-150 milioni cash. Niente prestiti onerosi o contropartite tecniche in cambio del suo gioiello. Il serbo è uno dei nomi preferiti da Allegri per la mediana. Poteva essere un colpo molto fattibile qualora Pjanic fosse partito. Il bosniaco è al centro del progetto bianconero, respinti gli assalti di Barcellona e PSG, ora c’è il rinnovo da firmare.

Profili fattibili

Attenzione a Julian Bernat, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Venticinque anni, gran corsa, ottimo sinistro. I bavaresi potrebbero accontentarsi di una cifra vicina ai 10 milioni di euro. In Francia piace il baby Ait-Nouri, terzino classe 2001 dell’Angers. In patria è considerato un talento, servono 8 milioni per battere la concorrenza (Schalke 04 e Monaco) e portarselo a casa.

Per il centrocampo un’altra strada fattibile è quella che porta a Rabiot. Il francese del PSG non rinnova, il Barcellona rimane alla finestra. La Juventus lo segue da tempo: sarebbe la ciliegina sulla torta di un grande calciomercato estivo.