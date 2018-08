Il portoghese indosserà anche in bianconero la maglietta con il numero 7 sulle spalle: ora la 9 lasciata libera di Higuain rischia di rimanere senza padrone.

Il calcio ormai è così. Il singolo, spesso, fa più notizia del club. L'individuo che fa ombra alla storia del club per cui gioca. Specie se si parla di un top player. Uno come Cristiano Ronaldo, un'azienda vivente. Il portoghese, come sempre fatto in carriera (tolta una piccola parentesi ai tempi del Real Madrid), indosserà la maglia numero 7 anche alla Juventus.

Nulla di strano dato che tutto il mondo lo conosce come CR7. Con l'addio di Gonzalo Higuain, però, la Juventus è rimasta orfana di un numero che ha fatto la storia del club (anche se la 10, indossata da Baggio a Del Piero fino a Platini e Sivori, è ancor più significativa). Non c'è nessuno che avrà il 9 cucito sulle spalle. Oltre al portoghese, infatti, gli unici che potrebbero indossare tale maglia sono Mandzukic e Dybala, che restano però legati ai loro numeri.

La mancanza di un numero 9 in casa Juventus fa effetto: da John Charles, soprannominato gigante buono, quella maglia in casa bianconera ha antenati importanti. Negli anni 70, per esempio, se la sono passata Pietro Anastasi e Roberto Boninsegna, fino ad arrivare ai trionfi europei di Paolo Rossi negli anni 80. Da quando, nel 1995-96, esistono i numeri fissi (che i giocatori si portano dietro per tutto l'anno), la 9 si è sempre posata su spalle possenti.

Mai la Juventus ha cominciato una stagione senza che la 9 venisse assegnata. Il primo a indossarla fu Gianluca Vialli, che prima di andarsene riuscì a conquistare la Champions League a Roma. L'ultimo a portarla è invece Higuain, che con il gol all'Inter ha di fatto regalato lo scudetto 2018 alla Vecchia Signora. In mezzo tanti altri bomber.

La numero 9 della Juventus la indossò anche Alen Boksic, che però fece meglio a Roma con la Lazio che non a Torino, per quattro stagioni è toccato a Pippo Inzaghi. Poi Salas e Ibrahimovic. Dopo Calciopoli la qualità del 9 è inevitabilmente calata: prima Bojinov, poi Iaquinta, che comunque è campione del mondo. Gli ultimi due, prima di Higuain, sono stati Vucinic e Morata. Ora il vuoto, dovuto all'arrivo di Ronaldo che non si staccherebbe per nulla al mondo dalla sua 7. E alla Juve quest'anno manca un simbolo.